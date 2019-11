'Vita Siyo Muchezo Ya Watoto' is een wondermooi project, maar hoort niet thuis in een schouwburg

2 star star star star star

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Regisseur Frédérique Lecomte trok deze zomer met negen Belgische acteurs naar het Congolese Goma om een muziektheatervoorstelling over én met gewezen kindsoldaten te maken. Het stuk vonkt in de openlucht, maar wankelt in een zaal.

Danny Willems © Danny Willems

Twee sterren is de score die we geven aan KVS' wondermooie project Vita Siyo Muchezo Ya Watoto . En eerlijk, dat doen we al vloekend. Moet niet elke poging om de bewoners uit Afrika - in dit geval uit de Congolese stad Goma - een hart onder de riem te steken en een stem te geven op gejubel onthaald worden? Zonder twijfel. Maar deze poging levert helaas een wankele voorstelling op.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×