3 star star star star star

Choreografe Carli Gellings trommelde 11 jongeren tussen 11 en 22 jaar op om samen een creatie te dansen over 'hoe het is om jong te zijn en verbinding te zoeken in een ingewikkelde wereld'... Gelukkig is die omschrijving véél slaapverwekkender dan de voorstelling zelf.

Je staart naar elf paar weerloze handen die tijdens het eerste deel van de voorstelling - onder flikkerende, witte TL-lampen en op een tot gure plek omgetoverde scène dankzij veel wind en rook - weinig meer doen dan langs het lichaam van hun eigenaar bungelen. Heel even worden ze ingezet door een van de jongens die een soort 'gebroken breakdance' op de grond brengt en die solo eindigt door zijn handen in een afwerende, beschermende houding boven zichzelf te houden. Je ziet er meteen een jongen in die zich verweert tegen gepest of mishandelingen. Je ziet er evengoed een jongvolwassene in die zichzelf bescher...

Je staart naar elf paar weerloze handen die tijdens het eerste deel van de voorstelling - onder flikkerende, witte TL-lampen en op een tot gure plek omgetoverde scène dankzij veel wind en rook - weinig meer doen dan langs het lichaam van hun eigenaar bungelen. Heel even worden ze ingezet door een van de jongens die een soort 'gebroken breakdance' op de grond brengt en die solo eindigt door zijn handen in een afwerende, beschermende houding boven zichzelf te houden. Je ziet er meteen een jongen in die zich verweert tegen gepest of mishandelingen. Je ziet er evengoed een jongvolwassene in die zichzelf beschermt tegen een toekomst die zwanger lijkt van rampen. Eindelijk is er iets te zien. De voorstelling is dan al een poosje aan de gang en Gellings neemt heel ruim de tijd om van We Go Places meer te maken dan een vrij afstandelijk en 'sportief' aandoend gebeuren waarbij ze haar elf dansers - allemaal in een elegante broek, een kleurige top of hemd en stoere sneakers of lederen laarsjes - vooral doet rennen. De elf jongeren spurten een voor een de scène op. Er worden cirkels gelopen, er worden kleine draaibewegingen gemaakt. En er wordt heel stoïcijns gekeken. Niemand raakt elkaar aan. Iedereen kijkt zo cool mogelijk voor zich. Dat is jong zijn. Zo lijkt het. Onzeker snakken naar volgers en likes. Dus Hollywoodiaans onbereikbaar ogen. Dat 'portret' van de zeer individualistische jongere wordt zeer lang aangehouden. Bovendien is Gellings een kei in monteren maar bezit ze nog geen rijke choreografische woordenschat waardoor het eerste deel van de voorstelling matig boeit en een vrij eentonige choreografie toont. Geeuw.'Waar zijn die handjes?', vroegen we ons af. In de tweede helft van de voorstelling pakken die handjes het heft in handen. Dan zorgen elf paar handen voor een revival van We Go Places. Die handen vangen vallende lijven op. Ze helpen zweven en verleiden. Ineens staat er een sprankelende groep op scène die de uitdaging die het leven is met schwung én kwetsbaarheid danst. De gezichten ontdooien en tonen eindelijk expressie. Je ziet geluk, schaamte, twijfel, moed, tederheid, afgunst, vriendschap, plezier, angst. Je ziet elf paar, niet langer weerloze handen die klaar zijn om alle kansen in het leven te grijpen. Samen sterk. Met die handen ontpopt scenograaf Michiel Van Cauwelaert zich (eindelijk) tot 'schilder' en pimpt de scène met vegen goudgeel en felrood licht. Glans!We Go Places is een knipoog naar 'to go places' oftewel 'op weg zijn naar'. Daar is deze voorstelling een puike en uiteindelijk overweldigende en ontroerende dansante vertaling van. Al mochten de eerste kilometers gerust met meer inventiviteit ingevuld worden.