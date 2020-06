Een wetsvoorstel van PS en Ecolo-Groen dat artiesten en technici uit de cultuursector makkelijker toegang moet geven tot werkloosheidsuitkeringen is vooralnsog niet door de Kamer geraakt. N-VA heeft een advies van de Raad van State gevraagd.

Om de zwaar getroffen cultuur- en evenementensector te steunen, werkten Ecolo-Groen en de PS een voorstel uit. Kunstenaars en technici die in 2019 tien prestaties of twintig gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, zouden toegang krijgen tot werkloosheid. De werkloosheidsuitkering vermindert ook niet wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten. Beide maatregelen zouden geldig zijn tot het einde van het jaar. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde het voorstel goed, normaal zou de plenaire Kamer donderdag het licht op groen zetten.

N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw stelde echter voor om een kostenraming te vragen aan het Rekenhof. 'Er is al een enorme druk op onze overheidsuitgaven, het kan niet meer zijn dat er maatregelen van zo'n impact genomen worden zonder een concrete inschatting van de kosten', zegt Anseeuw. Zijn vraag kreeg de steun van CD&V, Open VLD en Vlaams Belang, maar die steun was onvoldoende om het Rekenhof te kunnen inschakelen. Een vraag voor advies aan de Raad van State haalde het wel, want daarvoor zijn maar vijftig stemmen nodig.

'Vertragingsmanoeuvre'

Anseeuw wil van de Raad van State horen of de tekst juridisch sluitend is. 'Andere werknemers moeten nog steeds minstens 312 arbeidsdagen bewijzen alvorens zij een werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen. De minimumvoorwaarden voor werknemers in de artistieke sector om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering zullen zodanig worden verlaagd dat vrijwel iedereen er aanspraak op zal kunnen maken, dit kan niet de bedoeling zijn', zegt Anseeuw.

Groenen en socialisten zijn niet te spreken over de demarche. 'Dit vertragingsmanoeuvre dreigt voor maandenlange financiële onzekerheid te zorgen voor heel de cultuursector. Deze partijen steken de cultuursector last minute een mes in de rug', zegt Evita Willaert (Groen). 'Heel veel artiesten en technici uit de cultuursector zien hun jaarinkomen wegvallen en hebben dringend nood aan financiële steun. Door advies van de Raad van State te vragen dreigt heel de stemming over het steunpakket over de zomer te worden getild en dreigt maandenlange onzekerheid voor duizenenden gezinnen'.

