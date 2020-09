Tibaldus hun 'Gekken en specialisten': keizot toneel, balancerend tussen minimalisme en fascisme

3 star star star star star

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Tibaldus' onderstreept met Gekken en specialisten hun zeer prettig gestoord imago. De regie-aanwijzingen worden gezongen, het decor past in een deux-chevauxtje en de regie is gemillimeterd. Dat levert 'keizot' toneel op dat vooral opveert als het spel gespierd is.

Gekken & Specialisten

'Keizot!', datv was de reactie van de toeschouwer achter ons nadat zijn partner hem kort had uitgeled wat de Ti... 'Keizot!', datv was de reactie van de toeschouwer achter ons nadat zijn partner hem kort had uitgeled wat de Tibaldus-bende had uitgespookt met Wole Syinka's stuk ?. 'Ze hebben eigenlijk een volstrekt nieuwe tekst geschreven, vanuit hetzelfde thema en ze zetten vooral in op hun sterke actrices.' Dat klopt perfect!Regisseur Timeau Dekeyser laat de (mannelijke) hoofdpersonages vertolken door een stelletje topvrouwen.

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×