4 star star star star star

Toneelhuis en FC Bergman - de bende van Stef Aerts, Marie Vinck, Matteo Simoni, Joé Agemans, Bart Hollanders en Thomas Verstraeten - levert je over aan een stoet 'schaapachtige' beelden van een sprakeloos makende schoonheid en een gek gouden eenzaamheid.

'Aaah, onze acteurs zijn daar!', roept stagemanager Henk Vandecaveye vrolijk terwijl hij, een halfuurtje voor aanvang van The Sheep Song, vanuit de inkomhal van de Bourlaschouwburg naar de straat kijkt. Wie zijn blik volgt, ziet een jeep voorbijrijden met een forse aanhangwagen waaruit nieuwsgierig snuffelende schapenneuzen steken...Misschien was zo'n aanhangwagen vol beweeglijke neuzen ook het eerste beeld dat de bizar bruisende breinen van de FC Bergmanlieden verleidde om een schaap tot hoofdpersonage te maken van hun verse voorstelling? Dat zou kunnen. Sinds 2008 bekwaamt FC Bergman zich erin om van de droefheid, zwaarte, lelijkheid, absurditeit en tristesse, maar evengoed de deugden des levens de meest prachtige voorstellingen te maken. Voorstellingen waarin niet zozeer het woord maar het onvergetelijke beeld heerst.Na, onder meer, het temmen van een industrieterrein in Terminator Trilogie, het tot zwembad vertimmeren van de Bourlaschouwburg in Van den vos, het geniaal dollen met plotten en huizenhoge decors in JR en het fantastisch flirten met opera in Les Pêcheurs de perles toont de bende zich gepokt en gemazeld in het bemeesteren van een groots podium, het vertellen van een groots verhaal en het ontwerpen van grootse scènebeelden die elk op zich een adembenemend maar nooit overdadig tableau vivant zijn. Het betoverende resultaat van zoveel jaren timmeren aan en tuimelen door poëtische decors heet The Sheep Song. Omdat de kracht van de voorstelling net in de verrassing van elk beeld ligt, doen we een poging om zo weinig mogelijk prijs te geven en toch zo goed mogelijk te motiveren waarom dit wellicht de allermooiste voorstelling van 2021 is. Omdat 'mooi' niet alleen slaat op het visuele, maar ook op waar FC Bergman de vinger op tracht te leggen. En omdat Jonas Vermeulen zich ontpopt tot een avontuurlijk schaap te midden de schapenkudde die tijdens het schemerige openingsbeeld pront over de scène dartelt. Vermeulens schaap, wiens gelaatstrekken verdacht veel op het Lam Gods lijken, trekt vervolgens in een voorzichtig huppelpas de wijde wereld in. Tot die pas bruut onderbroken wordt door gezichtloze bruten in kleurige, nette stadskledij. 'Misschien moet ik me aanpassen?', zie je het schaap denken. Aiaiai...Op twee loopbanden trekt het avontuur van Schaap aan je voorbij langs, onder meer, een poppenkast, een operatietafel, een gouden liefdesparadijs, Michael Jackson en een gebroken boom. Geen idee hoe Vermeulen het doet, maar hij slaagt er vanuit zijn zeer realistisch schapenkostuum in om de kleinste en de grootste emoties te vertolken. En te laten voelen. The Sheep Song drukt met een poppenkast waarin een schreeuwerige sloddergod zich de poppenspeler waant van een oud, vies ventje - tevens de enige irritante scène uit dit prachtstuk -, hartverscheurend gekraai van een 'lam-mens' en een florissante liefdesdans met de perfecte lady in red op zowat alle knopjes die het orgel van de ziel heeft.Je voelt enthousiasme, vrolijkheid, doodsangst, verwarring, wanhoop, eenzaamheid, het diepste verdriet, liefdesverdriet, mededogen, gelukzaligheid, teleurstelling, bewondering. En dat allemaal in zijn meest pure en heftige vorm, aangejaagd door de briljante banjo van Frederik Leroux en door de magistraal accurate scènebeelden die geschilderd lijken door Michaël Borremans zelve. Warm goud, hard rood, zacht bruin, fris groen, felblauw. Dat zijn de hoofdtonen van het licht, de achterdoeken en de kostuums. Jonas 'Schaap' Vermeulen speelt op tot schapenpoten vertimmerde sneakers een van de strafste rollen uit zijn carrière dankzij de met chirurgische precisie opgebouwde scènebeelden en het aan magie grenzende samenspel met zijn 'anonieme' tegenspelers zijnde Stef Aerts, Matteo Simoni, Marie Vinck, Thomas Verstraeten en Yorrith De Backer.Deze tragedie heeft geen happy end, maar wel het mooist denkbare eind - dankzij de blatende acteurs - dat je met een krop in de keel en een groot vraagteken in de ogen huiswaarts stuurt. Hét vraagteken waarmee deze wereld, elke mens, worstelt: hoe passen we ons aan de ander - mens, dier, plant - aan zonder onszelf te verliezen en zonder ziek van eenzaamheid te worden?