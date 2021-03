3 star star star star star

Theatermaker Salim Haouach speelt in The One (et Demi) Man Show van KVS en Ras El Hanout een zelfingenomen radiopresentator die compleet uit de lucht valt als een ex hem van verkrachting beschuldigt... Het stuk is brandend actueel maar mocht origineler uit de hoek komen.

In de week dat Allison Scott - de echtgenote van radiopresentator en muzikant Sean Dhondt, een van de drie BV's die in september 2020 alle nadelige kantjes van ijdelheid, lust en catfishing ontdekten - op televisie getuigde hoe vernederend het bedrog van haar man was en hoe zijn verklaring op Qmusic gerust wat eerlijker had mogen zijn, lanceren KVS en Ras El Hanout The One et Demi Man Show, een stuk over grensoverschrijdend gedrag van een radiopresentator. Onbedoeld perfecte timing. Haouach is de artistieke leider van Ras El Hanout, een gezelschap uit Molenbeek dat theater als een middel tot dialoog ziet. Dat mag je vrij letterlijk interpreteren. Waar nagesprekken meestal knusse keuvelmomenten zijn tussen diehardfans en kunstenaars, is het nagesprek bij Ras El Hanout deel van de voorstelling. In deze tijden is dat een wat lamme livestreamvariant van wat een taboedoorbrekend live gesprek zou kunnen zijn. Maar de integriteit en gedrevenheid waarmee Haouach, samen met seksuologe Zina Hamzaoui en regisseur Pitch Womba Konga, inpikt op elke vraag over de voorstelling en over eigen ervaringen maakt veel goed. Toch blijf je nadien op je honger zitten. Dat ligt niet aan het nagesprek maar aan de te korte voorstelling die na amper veertig minuutjes afgelopen is. Regisseur Pitcho Womba Konga poot Haouach neer in een sobere, voorspelbare setting die ook als livestreamdecor perfect functioneert: we kijken binnen in de radiostudio van Radio Darkom. Daar vertolkt Haouach - gekleed in een chique zwarte broek en wit hemd plus een blazer die even felrood is als de radiotafels - een radiopresentator. De secuur gecomponeerde tekst wortelt in workshops 'Wat is man-zijn' die Haouach en seksuologe Hamzaoui leidden. De voorstelling begint zoals een doorsnee radioshow. De vlotte, opgewekte presentator heet de luisteraars hartelijk welkom en nodigt iedereen uit om hun mooiste of pijnlijkste liefdesverhalen te delen. Hij reageert altijd vol enthousiasme en goede raad. Hij vertelt zelfs over zijn verloren liefde Sarah die hij nog steeds als een perfect vrouw ziet.Dan gebeurt wat je vermoedt... Sarah laat van zich horen. De presentator gaat on air volledig in de verdediging - 'Ik dacht en zag dat jij het ook wilde!' of 'Ja, ik ben bekend. Ik heb succes. Ja, ik heb de eerste stap gezet. En de tweede' - en toont alle kanten van de dominante man die zich onschendbaar acht en slechts heel even twijfelt aan zijn (inschattings)vermogen. Dankzij de voice-over van Nihale Touati die Sarah vertolkt en de soms subtiele, soms bezwerende techno-soundscape van Laryssa Kim krijgt de tirade van de presentator extra schwung. Helaas kan die schwung de voorspelbaarheid van het verhaal niet maskeren. Yep, dit verhaal weerspiegelt de spijtige realiteit. Probleempje: theater wordt pas verschroeiend boeiend als het méér is dan de realiteit. Als het méér doet dan een vrij getrouwe kopie zijn van de waargebeurde, schrijnende verhalen. Haouach en co mochten het pedaal van de verbeelding best wat harder induwen. Het nagesprek zou er scherper en dwingender van worden. Een gemiste kans? Op theatraal vlak enigszins wel maar op maatschappelijk vlak absoluut niet. De solo toont glashelder dat mannen die zich aan ongewenst gedrag schuldig maken en vervolgens halfslachtige verklaringen met pijnlijk weinig schuldbesef en zelfinzicht afleggen bovenal een egocentrisch en achterhaald wereldbeeld bezitten dat dringend aan een upgrade toe is. Hoe? Door te praten. Openhartig en lang, zoals tijdens het debat van deze The One (et Demi) Man Show.