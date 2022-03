Na een moeilijke periode heeft de tewerkstelling in de sector van podiumkunsten zich opnieuw hersteld. 'Er is een inhaalbeweging qua activiteiten bezig', bericht De Zondag.

In het laatste kwartaal van 2020 bedroeg het aandeel tijdelijke werkloosheid in de sector nog 23,3 procent. Een jaar later, in het laatste kwartaal van 2021, was dat gezakt naar 3,1 procent. 'Er is momenteel een inhaalbeweging bezig qua activiteiten, wat uiteraard ook veel werk met zich meebrengt', vertelt Maarten Bresseleers, coördinator van Sociaal Fonds Podiumkunsten. Hij ving de afgelopen tijd signalen op van een tekort aan personeel.

De statistieken van VDAB tonen bovendien ook een significante daling van het aantal werkzoekenden in de sector. Tegenover 2019 daalde het aantal werkzoekenden wat betreft podiumtechnische profielen met 10 tot 20 procent en ook de groep werkzoekende productiemensen is met een kwart gedaald. Dat lijkt te bevestigen dat heel wat mensen tijdens de pandemie andere horizonten hebben opgezocht. 'In sommige beroepsgroepen zat er al weinig marge op de beschikbare medewerkers. Dat betekent dat de zoektocht naar personeel om alle ambities in te vullen extra moeilijk wordt', aldus nog Bresseleers.

Meer mensen aan de slag

Acteur en regisseur Stany Crets bevestigt dat gevoel. Ook al wordt hij zelf minder met de problematiek geconfronteerd, Stany hoorde ook al verhalen van mensen die de sector hebben verlaten. 'De afgelopen twee jaar zijn heel wat mensen een andere job gaan zoeken uit noodzaak', blikt hij terug. 'Als je dan terecht komt in een job waar je vaste uren, een vast loon hebt en alle bijkomende voordelen, dan is het niet helemaal onlogisch dat sommige mensen ook niet meer terugkeren', betreurt hij.

Toch overheerst ook een positief gevoel bij deze cijfers: in het vierde kwartaal van 2021 bleken 4 procent méér mensen aan de slag in de sector dan in dezelfde periode in 2019, pre-corona dus. En terwijl het aantal gepresteerde dagen in 2020 nog 10 procent lager lag dan het jaar voordien, lag dat aantal in 2021 opnieuw even hoog. (VADE)

