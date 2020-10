Auteursrechtenmaatschappij Sabam en Playright (muzikanten) trekken naar de Raad van State tegen de ministeriële decreten die het publiek beperken voor shows en evenementen.

Dat meldt de krant L'Echo.

Ze vragen om zowel de opschorting als de annulering van verschillende artikelen in de vier ministeriële decreten, gepubliceerd tussen 30 juni en 22 augustus, waarin de noodmaatregelen worden beschreven die moeten worden genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Ze viseren de decreten omwille van de beperking van het publiek voor shows tot 200 mensen binnen en 400 buiten, tenzij anders bepaald door de gemeentelijke autoriteiten.

Sabam en Playright willen in dit stadium geen commentaar geven en gaven er de voorkeur aan hun argumenten voor te leggen aan de Raad van State. L'Echo vernam echter uit goede bron dat ze met name discriminatie zullen bepleiten met betrekking tot de maatregelen voor winkels en de horeca (hotels, cafés, restaurants).

Tijdens de lockdown berekende Sabam dat alleen al in de maand maart 8.935 concerten, theatervoorstellingen en -avonden werden afgelast en dat dit een inkomstenderving vertegenwoordigde van meer dan 3,5 miljoen euro aan auteursrechten.

