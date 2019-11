3 star star star star star

Robrecht Vanden Thoren speelt en zingt de pijn van een relatiebreuk van zich af in De hoogste berg. Een berg met een opvallend tedere maar ook een erg geestige flank.

'Oef, hij kan het nog', dachten we halverwege De Hoogste Berg. Want in zijn eerste soloshow zet Robrecht Vanden Thoren je tijdens de eerste scènes een beetje op het verkeerde been. Vanden Thoren opent de show met een bloedmooi, melancholisch nummer waarbij hij zichzelf begeleidt aan de piano en meteen toont over een stevige, nog niet gepolijste zangstem te beschikken.

...