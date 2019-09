Ramsey Nasr heeft zondagavond de Louis d'Or 2019 gewonnen voor zijn rol als Jude in het theaterstuk Een klein leven. De jury noemt zijn rol 'een emotionele en indrukwekkende slijtageslag'.

Nasr kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs ook al in 2015. Hij is met zijn tweede Louis d'Or de opvolger van Bruno van den Broecke, de winnaar van de prijs in 2018.

De Theo d'Or ging naar Hannah Hoekstra voor haar rol van Emma in People, Places & Things (Toneelgroep Oostpool). 'Ze dwingt ons naar de plek waar ze ons hebben wil. Een magistrale tour de force', aldus de jury. Vorig jaar was de prijs voor Karina Holla.

De Theo d'Or en de Louis d'Or zijn de belangrijkste toneelprijzen voor respectievelijk een actrice en een acteur. Nasr (1974) is schrijver, dichter, acteur en regisseur en trad in 2013 toe tot het vaste ensemble van Internationaal Theater Amsterdam.

De prijs voor de beste bijrol bij de mannen, de Arlecchino, ging naar Mark Kraan voor zijn rol van Sam in Cinema. Rosa van Leeuwen won de Colombina voor de beste vrouwelijke bijrol als Honey in Wie is er bang voor Virginia Woolf.

