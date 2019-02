Populaire podcast No Such Thing as a Fish komt voor liveshow naar België

Op dinsdag 4 juni ontvangt de Antwerpse Arenberg de researchers van het Britse panelprogramma QI - de elves van het programma, heet dat dan - voor een live-opname van hun populaire podcast No Such Thing as A Fish.

James Harkin, Andrew Hunter Murray, Anna Ptaszynski en Dan Schreiber brengen nu intussen al vijf jaar elke week een aflevering uit vol nuttige en nutteloze weetjes. Daaruit volgden al shows over de hele wereld, waaronder in het Sydney Opera House, twee boeken, een aflevering op vinyl en het BBC-programma No Such Thing as The News.

Naast de opname van een podcast beloven de elves ook een overzicht van de meest bizarre feitjes die ze de afgelopen maanden tegenkwamen, van - en we citeren - 'de geslachtsdelen van de octopus tot de fagot van Charles Darwin'. Wie dat allemaal live wil meemaken, zal snel moeten zijn: de voorverkoop is alvast begonnen.