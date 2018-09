Parket van arbeidsauditeur opent onderzoek naar Jan Fabre

Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar Jan Fabre en zijn gezelschap Troubleyn. Dat zegt arbeidsauditeur Pieter Wyckaert. Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Eerder kondigde minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) al aan het gezelschap te willen doorlichten.

Fabre en Troubleyn worden door twintig voormalige en huidige medewerkers in een open brief, te lezen op de site van cultuurmagazine rekto:verso, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou Fabre dansers thuis uitnodigen om beeldende kunst te maken, en onder het mom daarvan vervolgens seksuele toenadering zoeken. Sommige dansers kregen na de sessies grote sommen geld aangeboden. De schrijvers van de brief spreken van een semigeheime fotopraktijk, iets dat Troubleyn in een reactie ontkende.

Wie de avances afwees, zag zijn rol ingeperkt of werd gestalkt, vernederd en gemanipuleerd, schrijven de ondertekenaars van de brief. Fabre wordt er ook van beschuldigd dat hij vrouwen tijdens repetities publiek vernederde met 'pijnlijke en vaak openlijk seksistische kritiek'.

Procedures

'Wij dwingen niemand om bepaalde zaken te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren', klonk het in een eerste reactie van Troubleyn. Later gaf het gezelschap toe dat het in het afgelopen seizoen 'één maal op de hoogte is gesteld van een melding van een van de dansers.' 'Die weigerde helaas beroep te doen op zowel de interne als externe procedure', staat in het persbericht te lezen. 'Het gezelschap heeft er alles aan gedaan om deze melding op een open en objectieve manier te bespreken, waarop de dame in kwestie nooit is willen ingaan.'

Troubleyn zegt te beschikken over een vertrouwenspersoon en een informele en formele procedure voor dit soort zaken. Dat zou ook expliciet in het arbeidsreglement zijn opgenomen. Wie vindt dat de interne procedure niet volstaat, kan beroep doen op een externe preventieadviseur psychosociale aspecten.

Fabre is 'aangeslagen', liet hij in een reactie weten. 'Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om beroep te doen op de beschikbare procedures.' De kunstenaar wil zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek, liet hij nog weten.