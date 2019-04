Opera Vlaanderen sleepte tijdens de zevende editie van de International Opera Awards de award voor Best Opera Company in de wacht. Daarmee krijgt het gezelschap de internationale erkenning waar het al vier jaar voor strijdt.

Opera Vlaanderen werd maandag uitgeroepen tot beste operagezelschap op de International Opera Awards. Eerder was het gezelschap al vier keer genomineerd voor de prestigieuze award. De Belgen haalden het van gerenommeerde instituten als Opéra national de Paris, Theater an der Wien, Houston Grand Opera, Deutsche Opera am Rhein en Gothenburg Opera.

Artistiek directeur Aviel Cahn nam onder een luid applaus de prijs in ontvangst. Het was voor hem eveneens een bekroning op zijn werk en een mooi afscheidscadeau. Cahn vertrekt binnenkort naar Le grand theatre Genève, waar hij directeur wordt. 'Dit is het resultaat van tien jaar hard werken, zowel voor en achter de schermen', zegt Cahn. 'Deze award onderstreept nogmaals dat Opera Vlaanderen meespeelt in de internationale top. Hopelijk kan het voor iedereen die net als wij geloven in de toekomst als inspiratie dienen.'

Ook decorontwerpster Rebecca Ringst ging in naam van Opera Vlaanderen met een prijs naar huis. Voor het decor van de voorstelling Les Bienveillantes, die vorige week bij Opera Vlaanderen in première ging, kreeg ze de award voor beste designer.