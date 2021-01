Opera Ballet Vlaanderen start het voorjaar met onlineproducties om 'vanaf het moment dat het weer kan' publiek opnieuw in de zalen te ontvangen. Er staan vijf grote opera's, twee dansvoorstellingen, drie concerten en vijf muziektheatervoorstellingen op de agenda.

De culturele organisatie is voorzichtig in haar vooruitblik op het volgende seizoen. 'De situatie rond COVID-19 blijft een stormachtig op en neer gaan van curves, maatregelen en hoop op versoepelingen', klinkt het. 'Maar het lijkt ons belangrijk om onze plannen kenbaar te maken en te tonen dat we voor ons publiek klaar staan.'

Onder de verwachte opera's zijn de blikvangers Mozart's Cosi fan Tutte in de regie en choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker, dat door corona met een jaar uitstel toch het slot van dit seizoen zou kunnen worden. Het seizoen, dat maar liefst 24 producties omvat, begint dus online. De bewerking van Tristan und Isolde door Annelies van Parys wordt geschrapt. Een gloednieuwe scenische productie van Tristan und Isolde wordt verplaatst naar een later seizoen. Memento Mori zal gestreamd worden, maar niet in een double bill met Faun.

Opera Ballet Vlaanderen streamde op 18 december voor het eerst een voorstelling, Choreolab. Een experiment dat goed werd onthaald en dus verder wordt uitgerold. De eerste drie producties in januari en begin februari zullen dan ook gestreamd worden, soms voor het een bedrag van maximum 10 euro. Een eerste concert is de voorstelling Libertango.

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zal het volledig Koor en Symfonisch Orkest opnieuw samenspelen onder de muzikale leiding van artistiek leider muziek Alejo Pérez. Gelegeheid is het concert Eindelijk 2021!. Ook Memento Mori van Sidi Larbi Cherkaoui wordt live gestreamd.

De culturele organisatie is voorzichtig in haar vooruitblik op het volgende seizoen. 'De situatie rond COVID-19 blijft een stormachtig op en neer gaan van curves, maatregelen en hoop op versoepelingen', klinkt het. 'Maar het lijkt ons belangrijk om onze plannen kenbaar te maken en te tonen dat we voor ons publiek klaar staan.' Onder de verwachte opera's zijn de blikvangers Mozart's Cosi fan Tutte in de regie en choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker, dat door corona met een jaar uitstel toch het slot van dit seizoen zou kunnen worden. Het seizoen, dat maar liefst 24 producties omvat, begint dus online. De bewerking van Tristan und Isolde door Annelies van Parys wordt geschrapt. Een gloednieuwe scenische productie van Tristan und Isolde wordt verplaatst naar een later seizoen. Memento Mori zal gestreamd worden, maar niet in een double bill met Faun.Opera Ballet Vlaanderen streamde op 18 december voor het eerst een voorstelling, Choreolab. Een experiment dat goed werd onthaald en dus verder wordt uitgerold. De eerste drie producties in januari en begin februari zullen dan ook gestreamd worden, soms voor het een bedrag van maximum 10 euro. Een eerste concert is de voorstelling Libertango. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zal het volledig Koor en Symfonisch Orkest opnieuw samenspelen onder de muzikale leiding van artistiek leider muziek Alejo Pérez. Gelegeheid is het concert Eindelijk 2021!. Ook Memento Mori van Sidi Larbi Cherkaoui wordt live gestreamd.