De raad van bestuur van Opera Ballet Vlaanderen heeft Jan Raes unaniem voorgedragen als de nieuwe algemeen directeur. Raes was in februari al aangesteld als algemeen directeur ad interim, maar krijgt nu een volwaardig mandaat voor vijf jaar.

De Vlaamse regering moet de voordracht wel nog goedkeuren.

Raes kwam midden februari in eerste instantie tijdelijk aan het hoofd van het cultuurhuis te staan, nadat Opera Ballet Vlaanderen eind vorig jaar voortijdig afscheid had genomen van algemeen directeur Bart Van Roost. Er werd toen nogal vaag gesproken over 'een verschil in visie over de organisatie' met Van Roost, maar Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) citeerde later in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement uit een assesment waarin onder meer sprake was van een tekort van 1,3 miljoen euro als een van de aanleidingen voor het einde van de samenwerking.

'Jan Raes kwam bij ons een maand voor de COVID-19-crisis losbarstte', zegt voorzitter van de raad van bestuur André Gantman nu. 'Hij heeft zich de afgelopen maanden getoond als de juiste figuur om ons door deze storm te loodsen waarvan het einde nog niet in zicht is. Het zou onverstandig zijn om nu van kapitein te veranderen.'

De artistieke directie heeft zich volgens Opera Ballet Vlaanderen al achter de beslissing geschaard.

