NTGent hervat pas in maart het seizoen 2020-2021, dat tot augustus loopt. Het theaterhuis wil in de tussentijd inzetten op film en op de online verspreiding van zijn theaterproducties. 'Zo zorgen we ervoor dat we kunnen blijven produceren en presenteren in periodes waar corona publieke activiteiten moeilijk maakt', zegt NTGent. 'We geloven dat deze nieuwe vormen ook in postcoronatijden blijvers zullen zijn en verankeren die ambities samen met onze internationale partners.'Het nieuwe seizoen start op 11 maart met Yellow, het tweede luik in de The Sorrows of Belgium-trilogie van Luk Perceval. Later volgen onder meer Killjoy Quiz, Het Narrenschip (Monstertruck & Platform K, met een openluchtpremière op 27 mei), Antigone in de Amazone van Milo Rau op 16 juni en Liebestod van Angelica Liddell. Van april tot en met juni staat ook een reeks gastvoorstellingen geprogrammeerd. In juli en augustus volgt de herneming van Familie. (Belga)