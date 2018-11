Michael Van Peel stopt met oudejaarsconferences

Van Peel maakte zijn beslissing bekend in een aflevering van Welcome To The AA, de podcast van Alex Agnew, die maandagochtend online kwam.

Op het eerste gezicht verrast de Antwerpenaar met zijn aankondiging. Zijn jaaroverzicht, dat hij sinds 2009 elk jaar samenstelt onder de noemer Van Peel Overleeft, in 2009, wordt nog elk jaar populairder en krijgt keer op keer uitstekende recensies. Canvas zendt de voorstelling ook elk jaar uit op oudejaarsavond.

Maar wie Van Peel al een tijdje volgt, weet dat de comedian het al langer moeilijk vond om, met zijn eigen woorden, 'nieuwe moppen over weer dezelfde feiten te verzinnen.' 'Ik probeer de vinger niet zozeer aan de pols, maar aan de buik te houden. Wat is het grotere thema, het algemene gevoel? En daar hang ik de feitjes aan, in plaats van die te overlopen. Want zijn altijd dezelfde: ruzie tussen de N-VA en de moslims, homofobie ergens in de wereld en Amerika dat ergens een land binnenvalt', zei hij vorig jaar nog, in een interview uit 2017 voor de reeks Zwijgen is geen optie

Van Peel wil 'stoppen op een hoogtepunt', zodat hij andere dingen kan doen. 'Ik zou langer willen werken aan een show, want [een conference] moet heel snel groeien', vertelt hij in Agnews podcast. 'Het moment dat die show echt goed zit voor mij, is voor mij pas half januari. En dan is hij al bijna gedaan. Het is altijd een klein beetje boksen en vechten. Dus ga ik stoppen op een hoogtepunt, ik ga andere dingen doen.' Voor zijn fans voegde hij er geruststellend aan toe: 'Comedy wil ik blijven doen tot ik de pijp aan Maarten geef.'

De Vlaamse John Oliver?

In de lente wil de Antwerpse comedian weer een 'normale' comedyshow maken, maar hij wil ook enkele televisieprojecten weer uit de koelkast halen. Het is een publiek geheim dat Van Peel ooit een pilootaflevering heeft gedraaid voor een late night-show die satire en factchecking vermengt, zoals John Oliver die in de VS maakt en Arjen Lubach in Nederland.

Collega-comedian Xander De Rycke citeerde Van Peel er vorig jaar over in een opiniestuk voor Knack Focus: 'Ze moesten het niet hebben, want ze willen geen budget geven aan een deftig schrijversteam op eenlate night-slot. En ik doe het niet zonder een goed schrijversteam.'