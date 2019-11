Michael Van Peel en Bert Gabriëls: 'Er is geen beleid meer vandaag, enkel nog marketing'

Kristof Dalle Journalist

Na tien jaar Van Peel overleeft was de conferencier wel klaar met de zich immer herhalende actualiteit. Gelukkig stond Bert Gabriëls al even in de coulissen te trappelen om oude wijn in nieuwe zakken te gieten. 'Als we vandaag ambras maken, is dat bijna altijd een zwak doorslagje van honderd jaar geleden.'

Michael Van Peel wil het bij de aanvang van dit interview nog even extra benadrukken: dat hij geen eindejaarsconferencier meer is, dat hij vandaag liever Moby-Dick leest dan zich door de berg aan weekendkranten te worstelen zoals hij dat tien jaar lang plichtsbewust heeft gedaan, en dat hij zoals elke normale sterveling dus op zijn opvolgers Bert Gabriëls en Kamal Kharmach rekent om hem in december een overkoepelend beeld van 2019 te schenken.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×