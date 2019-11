Lukas Lelie duikt in de koekenkast: 'Suiker is mijn prozac'

Kristof Dalle Journalist

Vier jaar geleden zat stand-upper Lukas Lelie nog in de wagen naast Jelle De Beule, met zenuwen in het hart en een zakje half verteerd ontbijt op de schoot. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een sterkhouder van De ideale wereld, dat op 5 december zijn vijfhonderdste aflevering viert. Deze week lanceert Lelie op YouTube ook het derde seizoen van Standaard Koekhandel. (Denk Winteruur, maar met een hoger risico op diabetes.) 'De overdaad aan roze tv heeft stilaan komische hoogtes bereikt.'

© JEF BOES

'Is witte chocolade chocolade? Mag peperkoek in de koekenrayon? Vraag maar, hoor. Ik ben bereid om hier en nu alle taboes te doorbreken.'

...

