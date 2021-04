Kunstenfestivaldesarts 2021 stelt haar programma voor. Het Brusselse kunstenfestival pakt in mei en juli uit met verrassende locaties, online- én offlinevoorstellingen. De grootste verrassing? Een openluchtzwembad voor alle Brusselaars.

Kunstenfestivaldesarts 2021 gaat door. Pandemie of niet. Nadat het Brusselse kunstenfestival vorig zijn festival annuleerde, kondigde het tegelijk een 'grand cru'-editie aan in 2021. Helaas stak het woekerende coronavirus ook daar een stokje voor. Het festival vond zichzelf opnieuw uit en brengt van 7 tot 25 mei én van 1 tot 8 juli een ode aan Brussel. Die ode vindt vooral in openlucht plaats en laat toe om de hoofdstad op talloze manieren te (her)ontdekken. Het festivalcentrum bevindt zich in de tuinen van het voormalig Groot Godshuis (nu: Institut Pacheco van OCMW Brussel). Alle activiteiten - van lezingen tot avondlijke Garden Concerts - in die tuinen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voorts zet het festival volop in op nieuwe creaties die vaak zowel online als in een theater of op straat spelen. De vertrekgedachte is: 'In een wereld waarin we steeds geïsoleerder leven, versterkt het festival zijn rol als een platform dat perspectieven en realiteiten uit verschillende delen van de wereld onder de aandacht brengt. Artistieke creatie ondersteunen is een noodzakelijke manier om onze verbeelding te stimuleren en zo onze huidige leefwereld te voeden. Zoals steeds in donkere tijden, helpt kunst ons bij het creëren van nieuwe toekomstbeelden.' Zo zal de Franse topauteur Édouard Louis in een regie van Milo Rau het podium van Théâtre Varia beklimmen en er een monoloog vol vragen brengen die geïnspireerd is op zijn doorbraakroman Weg met Eddy Bellegueule. De voorstelling zal ook via livestream te beleven zijn. De Italiaanse regisseur Romeo Castellucci trekt in Buster letterlijk de straat op en zal veertig acteurs in politie-uniform en met oortjes waarin bevelen klinken, loslaten op de esplanade van het Rijksadministratief Centrum voor een ongemakkelijke komedie. Trekken nog de straat én het internet op: Sarah Vanhee bouwt een horizontale school in Bodies of knowledge en voor de McDonald's op het Beursplein host Akira Takayama de McDonald's Radio University: een reeks lessen die gegeven wordt door mensen die recent naar Brussel migreerden. Op verzoek van het festival nam de Franse muzikant Chassol de afgelopen maanden in Brussel en met Brusselse muzikanten zoals sopraan Alice Foccroulle en rapper Martha Da'ro de plaat Chou op. Deze wordt tijdens een onlineconcert voorgesteld. Voorts stellen in de zaal en online onder meer danskunstenaars als Radouan Mriziga, Léa Drouet en Lia Rodrigues nieuw werk voor. Een van de opvallendste voorstellingen is misschien wel What happens with a dead fish? van Lina Lapelyt. Zij creëert een musical - gebaseerd op haar ontmoetingen met lokale koren - over de politiek rond publieke vrijetijdsplekken. Die musical gaat in première in het eerste openluchtzwembad van Brussel, gelegen aan de Biestebroekkaai. Samen met Pool is Cool en Jozef Wouters' Decoratelier zal dit zwembad de hele zomer lang te bezoeken zijn. De musical speelt er van 1 tot 8 juli live. Nadien zal de muziek er een zomer lang te horen zijn. De plannen voor dit zwembad kwamen in een stroomversnelling toen vorige zomer bleek hoe hoog de nood is aan zo'n plek als de stedelingen gedwongen op 'thuisvakantie' zijn. Dit zwembad én het bonte festivalprogramma blijken voorzichtig positieve gevolgen van en doen uitkijken naar heuglijke momenten na de pandemie.