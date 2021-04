3 star star star star star

Ontroerend Goed keek een flinke tijd de kat uit de coronaboom maar besloot na een jaar wachten dat het tijd was om op een andere manier 'uit hun kot' te komen. Zo werd de digitale een-op-een-voorstelling TM geboren.

'Hoi, ik ben Martine uit Waregem. I'm Ina form Denmark. My name is Manuel, I live in Portugal.' Zo start TM. Je ziet enkele medetoeschouwers op je scherm verschijnen en wordt door een lid van 'TM' - Ontroerend Goed lanceert in deze voorstelling TM als een fictieve beweging die gelooft in het goede van de mens - aangemaand om jezelf aan de anderen voor te stellen. Wanneer iedereen er is, wordt een filmpje getoond waarin Sachli Gholamalizad - in een grijs poloshirt, zittend tegenover een grijs scherm - je welkom heet en je feliciteert omdat je, door je in te schrijven voor deze ervaring, aangeeft dat je de wereld en jezelf beter wil begrijpen. Na enkele promopraatjes van onder meer Ingeborg Sergeant en Ikram Aoulad die een Engelstalige enthousiaste jongedame speelt, is het tijd voor het echte werk. Het werk waarin dit Gentse collectief al sinds 1994 in uitblinkt, is: theater brengen dat niet voelt als theater maar als een levensveranderende ervaring. Die truc haalden ze voor het eerst uit met het wereldwijd immens populaire The Smile Off Your Face (2004) waarin elke toeschouwer geblinddoekt en in een rolstoel door een parcours gereden werd waar je van alles proefde, hoorde, voelde en mocht vertellen. Deze stijl werkten ze verder uit in Intern (2007) - denk aan een intieme date, inclusief kaarslicht, dansje, afscheidsbrief én dickpic... - en A Game of You (2010) dat zich als een mysterieus gesprek met spiegels ontvouwt. Intussen verkenden artistiek leider Alexander Devriendt en co vele paden, reisden de hele wereld rond met performances die steeds minder op het puur amoureuze focusten maar veel meer op 'mens zijn in deze gehavende wereld'. Per voorstelling ontrafelt Ontroerend Goed de theatertaal en bouwen er een andere taal mee waarin de participatie (al dan niet vanuit de zaal) van de toeschouwer centraal staat. Tot de pandemie uitbrak. Devriendt trommelde een veertigtal acteurs vanuit de hele wereld -van Brussel via Moskou tot Singapore - virtueel op, stuurde hen elk een grijs poloshirt, een grijs scherm, een degelijke headset én een tekst/vragenlijst die Devriendt samen met Angelo Tijssens, Aurélie Lannoy, Karolien De Bleser en Samir Veen schreef, zich inspirerend op het werk van Yuval Noah Harari en Rutger Bregmans boek De meeste mensen deugen. Bregman duikt overigens zelf even in de 'voorstelling' op om het manifest van TM toe te lichten. Het Engelstalige vraaggesprek dat je voert met een van de zogeheten TM-leden - zij stellen zich niet voor - is exact daarop gericht: je ervan overtuigen dat je deugt. 'Heb je al iemand vermoord?', 'Vul in: "people....me"', 'Waar plaats je jezelf als je weet dat het cijfer één staat voor "slecht" en het cijfer twintig voor "goed"?, 'Waar denk je aan als ik het woord "vliegtuig" zeg?' Er wordt zorgvuldig bij je antwoord stilgestaan. Vervolgens krijg je een analyse van de antwoorden voorgeschoteld die als een groot compliment aanvoelen. En dan is het al gedaan. Na een halfuur. Dat is kort. Je kunt het manifest rustig nalezen of een kijkje nemen in de shop met merchandising. Het voelt jammer maar het is vooral slim. Ontroerend Goed toont dat ook dít is wat bewegingen doen: zij ronselen leden en eens de ziel geronseld is, gaan ze op zoek naar de volgende ziel.Maar hoe verging het Ina, Manuel en Martine? Ze leken fijne mensen. Helemaal klaar voor TM. We krijgen hen niet meer te zien. Ontroerend Goed wil niet zozeer dat we prompt vriendjes worden met de medetoeschouwers. Het collectief wil ons via dit vernuftig opgebouwd, ietwat korte kleinood bovenal aan het denken zetten over het eigen wereld- en zelfbeeld. En injecteert er een flinke dosis positiviteit in.