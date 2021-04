Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), ook bevoegd voor Cultuur, heeft het licht op groen gezet voor een reeks testevenementen. Dat meldt zijn kabinet zondagavond. Later volgt ook een vergelijkend onderzoek in het Toneelhuis in Antwerpen.

Eerder deze maand gaf de KVS al aan dat het, ongeacht de coronamaatregelen, de deuren op maandag 26 april zal openen met de voorstelling 'Jonathan', van Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) had al zijn steun uitgesproken voor de tests, en nu krijgt de theaterzaal dus ook groen licht van Jambon. De KVS hoopt zo te onderzoeken of de luchtkwaliteit voldoende goed kan blijven, ook met een grotere zaalbezetting, omdat het risico op overdracht van infectieziekten sterk gerelateerd is aan de luchtkwaliteit.

Om dat alles te testen is er voorzien in een opschaalscenario. Maandag en dinsdag is er al twee keer een interne test van de procedures, en woensdag start het echte werk. Dan wordt de zaal voor 20 procent gevuld, en dus met 100 toeschouwers. Dat komt overeen met de strengste afstandsnormen die bij de heropening na de eerste lockdown, vorige zomer, van toepassing waren. Die test wordt herhaald op donderdag en vrijdag.

In de week erop wordt het aantal aanwezigen verder opgeschaald, als de opvolging van de luchtkwaliteit goede resultaten oplevert. Op dinsdag 4 mei wordt de zaal voor 40 procent gevuld, op donderdag 6 en zaterdag 8 mei wordt nog verder opgeschaald, naar 50 procent. Maar als de monitoring van de luchtkwaliteit aantoont dat het risico op verspreiding van besmettingen via de lucht onaanvaardbaar hoog dreigt te worden, komt er geen verdere opschaling. Zo'n beslissing wordt genomen om 11 uur op de dag voor de voorstelling.

De toeschouwers van deze testevenementen zijn verplicht de dag zelf een sneltest op corona te ondergaan, en de week erop een PCR-test. Er wordt ook gepeild naar de beleving van een theateravond met coronamaatregelen bij het publiek. Voor het vergelijkend onderzoek in het Toneelhuis moeten de laatste details volgende week nog uitgeklaard worden.

