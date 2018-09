'Het huwelijk' van Tibaldus: pas na het zingen de kerk uit

Twee jaar na Yvonne, Prinses van Bourgondië brengt het jonge theatergezelschap Tibaldus opnieuw een stuk van de Poolse schrijver Witold Grombowicz op de planken. In Het Huwelijk lijkt de groep onder leiding van regisseur Timeau De Keyser echter meer zijn stem gevonden te hebben. Of zeggen we beter stemmen?

...