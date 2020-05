De Brusselse KVS hertimmert alvast haar najaarsprogrammatie: kleinschaliger, korter en met de nodige afstand. 'Het zal veiliger zijn in het theater dan in de supermarkt', zegt artistiek leider Michael De Cock.

Michael De Cock: Uiteraard wil je zoveel mogelijk mensen bereiken, maar voorlopig zijn volle zalen geen heilig doel. Dus werken wij aan een herwerkte, coronaproof programmatie van eind augustus tot oktober. Theater is per definitie een georganiseerde samenscholing, maar we moeten van social distancing een plus proberen te maken. Zo lijkt het me evident dat we grote internationale voorstellingen verplaatsen, maar verder bekijken we wat wel kan. En dat gaat verder dan 'gewoon' spelen voor een anderhalvemeterpubliek. We gaan ruimte en tijd anders moeten invullen. Dit zal dus een najaar worden van unieke settings en voorstellingen.. Zitten we dan allemaal met een mondkapje in de zaal en wordt onze temperatuur gemeten aan de ingang? De Cock: We hebben mondkapjes overwogen. En controleren op koorts lijkt me niet geheel ondenkbaar, maar als ik het goed begrijp, haal je er zo ook niet elke drager uit. (denkt na) Men vraagt zich vandaag af of men dit najaar wel terug naar het theater zal durven te komen, maar dat is de verkeerde vraag. Wat is de juiste vraag? De Cock: 'Als wij garanderen dat alles veilig verloopt, koop je dan een kaartje?' Je kunt de bar sluiten, eenrichtingsverkeer invoeren zodat mensen elkaar niet kruisen en zorgen dat niemand hoeft aan te schuiven aan de ticketdesk. In de zalen zal uiteraard voor een beperkt publiek gespeeld worden met de nodige afstand, maar je kunt bijvoorbeeld wel silo's - gezinnen, mensen die samenwonen - naast elkaar plaatsen. Andere voorstellingen kunnen dan weer in openlucht doorgaan - op de Arduinkaai bijvoorbeeld, waar voldoende afstand kan worden gehouden. Het zal omzeggens veiliger zijn in het theater dan in de supermarkt. Als we dat zo communiceren, denk ik wel dat het storm gaat lopen. Nu ja, veilig stormlopen. (lacht) Mensen hebben er nood aan. Betekent dat ook kortere voorstellingen, zodat er tweemaal op een avond gespeeld kan worden? De Cock: Ik heb vroeger zelf regelmatig driemaal per dag gespeeld. Dat kan, maar dat zal niet fysiek mogelijk zijn voor elke danser of zangeres. Het is ook niet de bedoeling om spelers te gaan uitbuiten. Als het lukt om tweemaal vijftig minuten te spelen, dan graag.