De voorstelling 'Seks(e)(n)' behoort tot het mooiste, ontroerendste en belangrijkste dat De Koe ooit gemaakt heeft

4 star star star star star

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Theatergezelschap De Koe dook in een roman van Goethe, gooide het ding weg wegens 'te ouderwets' en bricoleerde een stuk over seks, seksen en Dries Van Noten. Het resultaat is ongemeen geestig, spitsvondig én ontluisterend.

Seks(e)(n) © Koen Broos

'Dat vraag ik me ook af', antwoordde Natali Broods onlangs aan Knack op de vraag waar Seks(e)(n), haar stuk met collega-De Koe-confraters Peter Van den Eede en Willem de Wolf, aangevuld met actrice Lineke Rijxman, nu eigenlijk over gaat. Dat Goethes roman Die Wahlverwandtschaften (1809) aan de basis lag, maar als inspiratiebron zowat volledig geschrapt werd wegens 'te ouderwets' en uiteindelijk enkel nog als aanzet diende, stelde ons evenmin gerust.

