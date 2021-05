De interpretatie van regisseur Dmitri Tcherniakov van Het Sprookje van Tsaar Saltan is op de International Opera Awards bekroond met de prijs voor Beste Nieuwe Productie. Tcherniakov gebruikt het Russische volkssprookje om het verhaal te vertellen van een jongen met autisme die moet omgaan met de scheiding van zijn ouders.

De opera van Nikolai Rimski-Korsakov werd door De Munt opgevoerd in 2019. Door corona kon de awardceremonie vorig jaar niet doorgaan, maar met een jaar vertraging haalt het operahuis nu toch de prestigieuze prijs binnen. Malgorzata Szczesniak, een andere Muntgetrouwe, won de award in de categorie Designer voor haar kostuum- en decorontwerpen.

De Munt was ook genomineerd in de categorie Beste Operagezelschap maar moest het Teatro Real in Madrid voor laten gaan. Muziekdirecteur Alain Altinoglu, die Tsaar Saltan dirigeerde, stond bovendien op de shortlist in de categorie Dirigent, maar moest de duimen leggen voor Kirill Petrenko van de Beierse Staatsopera.

Tsaar Saltan zal in 2023 opnieuw te zien zijn in De Munt en wordt ook verhuurd aan het Teatro San Carlo in Napels en aan het Festival van Aix-en-Provence. In het seizoen 2024-2025 zal de productie ook te bewonderen zijn bij coproducent Teatro Real in Madrid. (Belga)

