Operahuis de Munt heeft woensdag tijdens een persconferentie het nieuwe seizoen 2021-22 voorgesteld, dat in september start. De Munt hoopt dat er vanaf dan weer voldoende publiek in de schouwburg kan zitten.

'Het seizoen 2021-22 mag als een nieuwe start worden bestempeld', zei Peter de Caluwe, algemeen en artistiek directeur van de Munt. 'Wellicht nog niet de jubelende aftrap waar we op hopen, maar desalniettemin presenteren we een programmering die blaakt van optimisme en positivisme. Want we durven er wel degelijk vanuit te gaan dat we iedereen vanaf september opnieuw tien maanden lang liveopera mogen laten beleven.'

Bij de opening van het seizoen in september zet de Munt zijn rol als creatiehuis meteen kracht bij met een erg actuele voorstelling. Kris Defoort presenteert zijn nieuwe opera The Time of Our Singing, naar een roman van Richard Powers. Een intiem verhaal over een raciaal gemengd gezin in de Verenigde Staten, dat verbonden én uit elkaar gedreven wordt door de muziek. Een actueel stuk binnen de Black Lives Matter-beweging, zo klonk het.

250ste verjaardag

Het seizoen 2021-22 van de Munt trek voorts volop de kaart van bekende repertoires vol emotie. Carmen, Norma, Lulu of het Requiem van Mozart zijn opera's waar hartstocht tussen man en vrouw, leven en dood, en liefde en jaloezie tot volle uiting komen.

In 2022 viert het orkest van de Munt ook zijn 250ste verjaardag. Dat laat muziekdirecteur Alain Altinoglu niet onopgemerkt voorbijgaan: er komt een reeks jubileumconcerten. (Belga)

