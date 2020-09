Frie Leysen, de eerste directeur van het Antwerpse kunstencentrum deSingel en medeoprichter van het Kunstenfestivaldesarts in Brussel, is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt VRT. Leysen was al een tijdje ziek.

Frie Leysen was de tweelingzus van acteur Johan Leysen en dochter van Bert Leysen, de eerste programmadirecteur televisie van het N.I.R. (de huidige VRT). Ze was van 1980 tot 1991 directeur en stuwende kracht van deSingel, dat onder haar leiding uitgroeide tot een toonaangevend kunstencentrum.

'Eigenlijk is ze daar begonnen als een veredelde conciërge met de taak om de zalen te verhuren, maar ze wilde absoluut zelf een artistieke programmatie uitbouwen', zegt Jerry Aerts, haar opvolger bij deSingel die zelf enkele weken geleden met pensioen ging.

'Ze was de inspirator van een klein team dat met amper eigen middelen aan de slag ging maar het toch groots zag. Frie had een neus voor talent en durfde risico's nemen, bijvoorbeeld door naast Nederlandstalig ook internationaal anderstalig theater aan te trekken en hedendaagse dans in een grote zaal te programmeren.'

Kunstenfestivaldesarts

In de jaren 90 stampte Leysen vervolgens met succes het tweetalige Kunstenfestivaldesarts uit de grond in Brussel. Ook daar had ze ruim tien jaar de leiding. In 2004 vertrok Leysen om soortgelijke buitenlandse projecten te gaan leiden.

Frie Leysen ontving voor haar werk onder meer de Arkprijs van het Vrije Woord, de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste van de Vlaamse Gemeenschap en een Lifetime Achievement Award van de European Festivals Association. Ze kreeg ook een eredoctoraat aan de VUB en mocht zich sinds 1998 barones noemen. (Belga)

Lees hier ons laatste interview met Frie Leysen.

