'Onbegrijpelijk', 'een uppercut'. De cultuur- en eventsector is niet blij met de niet-beslissingen van het Overlegcomité, dat nog geen perspectief biedt voor zomerorganisaties.

Dat de mensen in de betrokken sectoren aan de slag kunnen, was noodzakelijk. Het is volgens de crisiscel Cultuur goed dat dit kan vanaf 8 mei (50 mensen buiten) en in juni (tot 200 personen binnen/buiten). Het stappenplan, opgesteld met de brede cultuursector én met de eventsector, sportfederaties, trouwsector, beurzen hield rekening met de nieuwe parameters die op het vorige Overlegcomité werden uitgezet: de vaccinatiegraad, de bezettingsgraad op intensieve zorgen.

'De tweede fase van ons plan start bijvoorbeeld pas op als minimum 75 procent van de ICU-bedden vrij waren voor niet-covid patiënten. Blijkbaar was dat nog niet voldoende om een volledig perspectief te krijgen', zegt woordvoerder Frederik Sioen. Het uitblijven van duidelijkheid op lange termijn is volgens Sioen onbegrijpelijk. 'Hoe kunnen wij nu beginnen plannen aan de belangrijkste periode van het jaar? Hoe leggen we dat uit aan onze mensen die al die tijd aan de kant staan? Wat moet er meer gebeuren dan een gevaccineerde bevolking en voldoende vrije ICU-capaciteit om onze sector op te starten zonder beperkingen?', vraagt Sioen zich af.

Het voorstel van de crisiscel liet toe om de maatschappij heel voorzichtig een beetje perspectief op vrijheid te geven én toch ook het zorgsysteem de garantie te geven dat er door events geen extra druk komt op hun systeem. 'Voor onze sectoren blijft de volksgezondheid onze prioriteit maar is ook het mentale belangrijk. Daar kunnen onze sectoren voor zorgen', aldus Sioen.

'Kind van de rekening'

In de eventsector is men zo mogelijk nog meer negatief. 'Het laatste sprankeltje hoop van de eventsector is vrijdagavond met een harde klap gedoofd. Dit is een nieuwe uppercut.' Dat is de reactie van Sound of Silence (SOS), de belangengroep van de eventsector. 'Ondanks alle aanpassingen en inspanningen zijn wij opnieuw het kind van rekening", luidt het.

'De nieuwe beslissingen van het Overlegcomité doen pijn. Veel pijn', reageert Heidi Vermander van SOS. 'Als sector snappen we dat events niet voor hier en nu zijn, maar na alle opofferingen en inspanningen die we de voorbije veertien maanden leverden, hadden we op z'n minst op een perspectief gehoopt. Hebben we daar dan geen recht op? Wat moeten we nog meer doen?' 'We verenigden ons als sector, we offerden onze passie op voor de fysieke gezondheid van de maatschappij, we hebben steeds de hand gereikt, we stelden een relanceplan op, we kwamen innovatief uit de hoek, enzovoort. En waarvoor? We worden al veertien maanden lang aan het lijntje gehouden', benadrukt Vermander. De beslissingen van het Overlegcomité was volgens Vermander 'de uppercut'. 'Onze sector zit financieel en emotioneel aan de grond. We liggen ko in de ring en de handdoek om spreekwoordelijk te gooien is nabij.'

'Precariteit'

De lockdown heeft vooral de financiële precariteit van kunstenaars laten zien, en de afwezigheid van een goed statuut. Dat zegt dan weer het NICC, de belangenbehartiger van de beeldende kunsten.

De beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag komen volgens het NICC niet onverwacht, terwijl er ook beslissingen zijn uitgesteld. 'De beeldende kunsten zijn momenteel iets minder geraakt omdat musea, galerijen en ateliers open zijn', reageert woordvoerder Yannick Ganseman. Het NICC zit mee in de artiestencoalitie en de crisiscel cultuur en sluit zich aan bij de eisen van de crisiscel cultuur. 'We zijn solidair met de eventsector. Internationale beurzen en heel het sociale gebeuren rond horeca, openingen en bijeenkomsten zijn verdwenen, wat toch een essentieel onderdeel van het kunstgebeuren is. Heel de lockdown heeft dus vooral de financiële precariteit van kunstenaars laten zien, en de afwezigheid van een goed statuut', benadrukt Ganseman. Volgens het NICC is er op Vlaams niveau zojuist een kunstdecreet gestemd. 'Dat houdt allesbehalve rekening met de situatie van kunstenaars op dit moment, en al zeker niet met corona. Er is weliswaar een relanceplan, maar dat is voornamelijk investeren in bakstenen, niet in cultuur en al zeker niet cultuurwerkers.' Tegelijkertijd beseft Gansemans dat het nog een precaire situatie is in de zorgsector.

