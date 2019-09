Vrouwen zijn nog steeds dungezaaid op de Vlaamse stand-uppodia, en vrouwen met Arabische roots al helemaal. Doodzonde, dat snapt iedereen die de Vilvoordse Serine Ayari - volgend jaar ook te zien in het nieuwe seizoen van De luizenmoeder - al vlotjes zag schakelen tussen ramadan- en de betere piemelgrappen. 'Ja, Linda, ja. We hebben allemaal angsten en maandstonden. Maar graaf de volgende keer misschien toch iets dieper.'

'Waarom ook niet?' dacht de Vilvoordse Serine Ayari toen ze in mei 2018 in het voormalige Antwerpse comedycafé Lebowski's voor het eerst op het podium kroop. 'Ik was die dag ontslagen, het was de eerste dag van de ramadan en mijn zus had blijkbaar besloten om voor het eerst te vasten. Raar, want wij zijn thuis echt niet zo religieus. Maar zo had ik wel meteen een invalshoek.' Haar Engelstalig setje over de spiritual voyage van haar zus, en de verschillende ramadantypes - van de harampolitie over hangry moslims tot vrouwen die op miraculeuze wijze een maand lang menstrueren - viel meteen in goede aarde bij het Antwerpse publiek.

