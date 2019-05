Louis C.K. heeft dinsdagavond in Brussel twee uitverkochte try-outs gehouden voor zijn eerste stand-upshow na de #metoo-controverse die hem contracten bij Netflix, FX en HBO kostte en waardoor zijn film I Love You, Daddy uit roulatie werd genomen.

In volle #metoo-tijden gaf Louis C.K. in november 2017 toe dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag had vertoond ten opzichte van vrouwelijke collega's - hij had hen gevraagd of hij zichzelf mocht bevredigen terwijl ze toekeken - en de nasleep daarvan leek een abrupt einde te brengen aan een tot dan erg succesvolle comedycarrière. Louis C.K. was enkele jaren voordien nog de eerste comedian geworden die Madison Square Garden drie keer op rij uitverkocht, hij had met 'Louie' een populaire serie op FX en had rollen in gelauwerde films als Blue Jasmine en American Hustle. Het toonaangevende blad Rolling Stone zette hem begin 2017 nog op de vierde plaats van beste comedians aller tijden.

Schril moet dan ook het contrast zijn voor Louis C.K. nu hij in relatief kleine zalen als La Madeleine voorzichtig aan zijn comeback werkt. Buiten stond trouwens politie voor het geval er protestacties zouden zijn en bezoekers moesten hun smartphone in een afgesloten zakje laten stoppen zodat ze zeker geen audio of video zouden kunnen opnemen. De organisatoren lieten zelfs weten dat ook schriftelijk niets van het grappenmateriaal mag gereproduceerd worden. Wat wel kan worden gezegd: de affaire die hem ten val bracht, is verre van een taboe in zijn nieuw materiaal en ook rond andere onderwerpen blijft C.K. gewoon zijn grofgebekte zelf.