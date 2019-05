Comedian en Mock The Week-presentator Dara Ó Briain: 'Antwerpen? Dood en verderf'

Kristof Dalle Journalist

Deze week doet de Ierse stand-upper, BBC-presentator en wetenschapscommunicator Dara Ó Briain Antwerpen en Brussel aan. De Lieven Scheire van de Britse comedywereld over kwakzalvers, Nachtraven en comedians in de politiek. 'We zijn vandaag wel héél bereid om expertise in te ruilen voor iemand die ons aan het lachen kan brengen.'

Dara Ó Briain