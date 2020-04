Catherine Cohen maakt narcistisch, glamoureus cabaret en geldt als een van dé opkomende namen van de comedy. Ze doet momenteel haar ding op Instagram.

Leeftijd: 28

In het lang 'Boys never wanted to kiss me, so now I do comedy', zingt Catherine Cohen ietwat dramatisch in Look at Me. Misschien niet de meest rationele basis om een carrière op te funderen, maar wel een succesvolle. Enkele jaren geleden trok de Texaanse naar New York. Ze ging aan de slag als stemactrice voor reclamespotjes voor maandverband en ontbijtgranen en belandde met haar scherpe cabaret uiteindelijk in het plaatselijke comedycircuit. Haar eerste nummer heette All the Things That Are Wrong with My Vagina and All the Medicine I Need, opgedragen aan Trumps verkiezingsoverwinning en de rampzalige Amerikaanse gezondheidszorg. Al fileert Cohen liever de beslommeringen van haar generatie dan grote politieke issues. Haar specialisatie? Narcisme, divagedrag, seks, glamoureuze outfits en de existentiële wanhoop van een twentysomething die probeert te overleven in New York. Of zoals ze het zelf omschrijft: 'I'm the hottest, I'm the best, I'm the sexiest, gimme gimme gimme.'Die compromisloze en frisse aanpak heeft haar geen windeieren gelegd. Intussen geldt Cohen als een van de spannendste namen van de comedy. Ze heeft haar eigen wekelijkse cabaretshow in de New Yorkse Club Cumming, presenteert de podcast Seek Treatment, scoorde rolletjes in reeksen als Broad City en High Maintenance én werkt momenteel aan haar eigen tv-show. The New York Times, Forbes en The Guardian houden haar nauwlettend in de gaten. En het prestigieuze Edinburgh Fringe Festival bekroonde haar vorig jaar tot beste nieuwkomer. Cohen is niet te stoppen. Ook niet door een hardnekkige pandemie. Zo kunt u haar wekelijkse Cabernet Cabaret momenteel gewoon op Instagram meepikken. Weer een tripje naar New York uitgespaard!Een willekeurige quote: 'I care more about being hot than being funny.'