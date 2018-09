Bruno Vanden Broecke wint Louis D'Or, prestigieuze Nederlandse toneelprijs

'In alles is Bruno Vanden Broecke in "Para" een acteur die niet lijkt te acteren: hij wórdt zijn personage', aldus de jury over de winnaar van de Louis d'Or.

In de monoloog 'Para' speelt hij een ex-commando, die in de vorm van een lezing vertelt over zijn deelname aan de Belgische vredesmissie in Somalië, 25 jaar geleden. Minutieus beschrijft de man zijn liefde voor wapens, de onmogelijkheid van de opdracht, het gebrek aan alles in Somalië, de groeiende gekte onder de soldaten, de doden die vallen onder de burgers, de kritiek uit het thuisland.

Para, een tekst van David van Reybrouck, in de regie van Raven Ruëll, was ook was geselecteerd als een van de beste voorstellingen van het jaar.

De Nederlandse Karina Holla won de Theo d'Or, de prijs voor de beste actrice in een dragende rol, met haar rol 'Romp'.