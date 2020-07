Naar aanleiding van de beslissingen maandag van de Nationale Veiligheidsraad en van lokale besturen worden heel wat concerten geannuleerd.

Het Openluchttheater (OLT) Rivierenhof bleef de voorbije maanden niet bij de pakken zitten en zette na de afgelasting van alle grote zomerconcerten een alternatief op poten met beperkte capaciteit. Onder meer Eefje De Visser, Brutus en Blackwave kwamen al langs voor een intieme set en de komende weken werden nog namen als Admiral Freebee, Charlotte Adigéry, School is Cool en Stef Kamil Carlens verwacht, maar die concerten zullen nu niet meer kunnen doorgaan. De verstrengde maatregelen in Antwerpen zorgen ervoor dat alle evenementen tot eind augustus afgelast moeten worden. De voorstellingen en concerten van Muziek in de Wijk, georganiseerd door de Zomer van Antwerpen, worden bijgevolg ook stopgezet

Ook in Tienen kunnen concerten niet meer doorgaan. De stad heeft immers beslist om alle evenementen van de aangepaste zomerprogrammatie 'Zomeren in Tienen' af te lasten. Tienen zal evenmin toelating verlenen voor evenementen van derden tot eind september.

Brussel

De stad Brussel maakt dinsdag bekend dat haar concerten binnen het zomerfestival "Hello Summer" wel blijven doorgaan. Elk weekend van de maand augustus vinden er voor een beperkt publiek van 200 personen concerten plaats op de esplanade van het Rijksadministratief Centrum aan de Congreskolom.

Van 6 tot 30 augustus, van donderdag tot en met zondag, vinden er elke week verschillende concerten plaats. De plaatsen zijn beperkt tot 200 en dus is reserveren aangewezen. "We werken samen met de operatoren van de sector zoals festivals en collectieven van de alternatieve, stads- en night life scene. Artiesten uit de culturele sector die zwaar getroffen wordt door de gezondheidscrisis zullen zich eindelijk weer kunnen uitleven op het podium, weliswaar voor een beperkt publiek, en met een focus op Belgische en Brusselse namen", stelt Delphine Houba, de Brusselse schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.

De gezondheidsmaatregelen zullen strikt nageleefd worden en dus is een mondmasker dragen verplicht voor het publiek. (Belga)

