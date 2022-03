De Antwerpse comedian Alex Agnew stelt op 18 juni een nieuwe show voor, zo heeft de comedian maandag bekendgemaakt. De show vindt plaats in het Festivalpark van Werchter, waar ook de grote festivals Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique worden gehouden.

Normaal gezien zou Alex Agnew vorig jaar een grote voorstelling geven, naar aanleiding van zijn twintigjarige carrière als comedian. De coronapandemie gooide echter roet in het eten, en dus werd de show verplaatst naar 18 juni dit jaar. Meteen wordt ook Agnew's vijftigste verjaardag gevierd. Plaats van afspraak is het Festivalpark in Werchter. 'We hebben in het Festivalpark al concerten van de grootste artiesten ter aarde georganiseerd', vertelt Herman Schueremans, organisator van onder meer de drie Werchterse festivals. 'Dit is toch weer van een heel andere aard: de grootste comedyshow ooit van the king of comedy. We zijn trots hiervan deel uit te kunnen maken, om Alex Agnew te mogen ontvangen.' De show kreeg de naam Wake Me Up When It's Over. De ticketverkoop start op 12 maart om 10 uur. Tickets kosten 70 euro.