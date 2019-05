Alex Agnew: 'Die conservatieve oudemannenstem in mijn hoofd klinkt steeds luider'

Kristof Dalle Journalist

Volgende week voegt Alex Agnew nog eens drie Sportpaleizen aan zijn palmares toe. In Be Careful What You Wish For gaat hij aan de slag met mannelijkheid, transgenders, feminisme en white privilege. 'Er is maar één groep nóg tragischer dan revanchistische feministen, en dat zijn mannenrechtenactivisten.'

© Jelle Vermeersch