Wegens tegenvallende ticketverkoop wordt de geplande comedyshow van Alex Agnew op het festivalterrein van Werchter weer geannuleerd. Vanaf september tourt de comedian door Vlaamse en Nederlandse zalen met een herwerking van de show.

De plannen van Agnew om het festivalterrein van Werchter te vullen, bleken te ambitieus. Wegens tegenvallende ticketverkoop gaat het massaspektakel niet door, en wordt de show herwerkt en in september in kleinere zalen gebracht.

'Mensen die mijn carrière al langer volgen, weten dat ik graag met de deur in huis val, dus bij deze: mijn optreden op 18 juni op de wei van Werchter gaat niet door. Ligt het aan de uitwassen van de pandemie, deze woelige tijden, het steeds duurder wordende leven of was het idee om op een festivalwei in openlucht voor rechtstaand publiek een comedyshow te spelen gewoon een brug te ver? Wie zal het zeggen? Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea,' laat Agnew weten.

Alle reeds gekochte tickets worden terugbetaald. Ook de belofte om voor elk gekocht ticket 1 euro te storten naar het VUB Yamina Krossafonds, dat strijdt tegen borstkanker, wordt nog steeds nageleefd.

Concrete speeldata voor de herwerkte special zijn nog niet bekend.

