De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar bij concertzaal Ancienne Belgique, want die maakt maandag bekend dat het noodgedwongen de samenwerking met meer dan 200 externe medewerkers moet stopzetten.

De stopzetting van de samenwerking met meer dan 200 externe medewerkers staat gelijk aan 30 voltijdse equivalenten. De meeste van deze medewerkers verdienden al geruime tijd hun brood met de vele activiteiten in AB, maar het laatste live concert voor een volle zaal dateert nu al van 10 maart.

Concreet gaat het om stagehands, security medewerkers, horecapersoneel, backstage catering medewerkers, freelance technici of externe schoonmaakploegen die de AB als gevolg van de coronacrisis aan de deur zet.

'De coronacrisis treft AB in het hart. Door de coronamaatregelen rond cultuur, de bijhorende inperking van de capaciteit en het wegvallen van grote internationale tournees ziet AB zich genoodzaakt om haar tewerkstelling aan te passen', klinkt het in een persbericht.

2021

Bij AB pleiten ze dat er in de cultuursector dringend behoefte is aan een helder perspectief om opnieuw te kunnen opstarten, maar de vooruitzichten zijn niet hoopgevend.

Binnen AB vrezen ze dat een echte relance, in de meest optimistische prognose, pas mogelijk zal zijn in de zomer van 2021. AB roept daarom op om LIVE2020, het solidariteitsfonds voor de Belgische livemuziek, te steunen.

