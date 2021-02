Loma Vista, het platenlabel van onder meer Marilyn Manson (52), zet de Amerikaanse shockrocker op straat na een reeks aantijgingen van seksueel misbruik. Onder meer actrice en ex-partner Evan Rachel Wood (33), beschuldigt hem van 'gruwelijke mishandelingen'.

De actrice, bekend van Westworld en True Blood en gedurende vier jaar de partner van Manson, sprak eerder al over huiselijk geweld, zonder daarbij echter namen te noemen. In 2018 getuigde ze voor een commissie in het Huis van Afgevaardigden dat ze jarenlang lichamelijk en psychisch werd misbruikt en meermaals werd verkracht.

Gisteren vielen er wel namen: 'Brian Warner, bij het grote publiek beter bekend als Marilyn Manson, heeft me jarenlang misbruikt', staat op haar Instagram-account te lezen. 'Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Hij brainwashte en manipuleerde me zodat ik me onderdanig zou opstellen.'

Naast Wood beschuldigen vier andere vrouwen Marilyn Manson van misbruik en manipulatie.

De rocker zelf ontkent de beschuldigingen en heeft het op zijn Instagram-account over 'een zware verdraaiing van de feiten'. (Belga)

De actrice, bekend van Westworld en True Blood en gedurende vier jaar de partner van Manson, sprak eerder al over huiselijk geweld, zonder daarbij echter namen te noemen. In 2018 getuigde ze voor een commissie in het Huis van Afgevaardigden dat ze jarenlang lichamelijk en psychisch werd misbruikt en meermaals werd verkracht. Gisteren vielen er wel namen: 'Brian Warner, bij het grote publiek beter bekend als Marilyn Manson, heeft me jarenlang misbruikt', staat op haar Instagram-account te lezen. 'Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Hij brainwashte en manipuleerde me zodat ik me onderdanig zou opstellen.'Naast Wood beschuldigen vier andere vrouwen Marilyn Manson van misbruik en manipulatie. De rocker zelf ontkent de beschuldigingen en heeft het op zijn Instagram-account over 'een zware verdraaiing van de feiten'. (Belga)