Madison Beer tourt op dit moment door Noord-Amerika en Europa en maakt 9 april een tussenstop in La Madeleine in Brussel. Binnenkort treedt de Amerikaanse popzangeres voor het eerst op in ons land, waarmee ze meteen de Madeleine in Brussel uitverkocht. Voor u is ze wellicht nog een onbekende, maar hoe krijgt ze dan in hemelsnaam een Brusselse zaal gevuld?

De 23-jarige New Yorkse begon enkele dagen geleden aan het Europese deel van haar Life Support tour. In het uitverkochte La Madeleine zal ze de zaal vullen met sensuele R&B, dansbare pop en hartverscheurende ballads. Vooral de nummers uit haar eerste album Life Support, dat ondertussen zijn eerste verjaardag viert, spelen de hoofdrol. U hebt misschien nog nooit van Madison Beer gehoord, maar toch komt haar succes niet uit de lucht gevallen.

...

De 23-jarige New Yorkse begon enkele dagen geleden aan het Europese deel van haar Life Support tour. In het uitverkochte La Madeleine zal ze de zaal vullen met sensuele R&B, dansbare pop en hartverscheurende ballads. Vooral de nummers uit haar eerste album Life Support, dat ondertussen zijn eerste verjaardag viert, spelen de hoofdrol. U hebt misschien nog nooit van Madison Beer gehoord, maar toch komt haar succes niet uit de lucht gevallen. Madison FearHet eerste wat we van Beer te horen kregen, waren covers. Die scoorden destijds naast enkele miljoenen views op Youtube ook de aandacht van popster Justin Bieber die erg onder de indruk bleek te zijn van Beers zangtalent. Via sociale media deelde Bieber haar cover van Etta James' At Last en zorgde hij op die manier voor Madisons entree in de media. Al snel ontving ze haar eerste opdracht, een samenwerking met Monster High. Het poppenmerk maakte met Madison het nummer We Are Monster High, waaruit ook het weerzinwekkende poppetje Madison Fear voortkwam.Het was daarna niet lang wachten op haar eerste single Melodies. Het bubbelige tienerpopnummer, inclusief de kleurrijke puberale cover, leken te voorspellen dat Madison het nieuwste tienerpopidool ging worden. Zéker met voormalig tienerharten-veroveraar Justin Bieber in de videoclip. De daaropvolgende jaren bewezen echter dat Beer een andere weg wilde inslaan. Elke single leek een stapje dichterbij te komen bij de sensuele-gevoelige popzangeres die ze vandaag is. Haar eerste ep As She Pleases (2018) verzekerde uiteindelijk dat Madison op de goede weg was naar een plaatsje in de popwereld. Meerdere weken lang stond de ep op waardige plaatsen in wereldwijde hitlijsten en nummers Dead en Home With You werden door RIAA zelfs als gouden single gecertifieerd. Met Home With You was ze bovendien de enige soloartiest die zonder platenlabel gedurende enkele weken in de hitlijsten stond.Stroomversnelling De ep As She Pleases bleek voor een milde stroomversnelling te zorgen. Op muzikaal vlak toonden artiesten als David Guetta en Offset interesse in het Amerikaanse groentje en maakten respectievelijk de nummers Blame It On Love en Hurts Like Hell met Madison. Ook haar festivaldebuut op Lollapalooza situeren we hier. Verder betrok videogame League of Legends Madison Beers stem in het virtuele popgroepje K/DA dat regelmatig in het spel kwam optreden. Hoewel de virtuele band onverwachts ook buiten het videospel populair werd, nam ze er uiteindelijk snel afscheid van. Wellicht om zich te focussen op haar eigen carrière. Maar ook naast muziek leerde een steeds breder wordend publiek de zangeres kennen. Madison werd een populaire social star. Dat bewees haar snel stijgend aantal volgers, maar nog meer haar verschijning in Rupaul's Dragrace, wat zowat dé indicatie is dat iemand een gewaardeerde nieuwkomer is. Daarnaast ontdekte ook luxemerk Dolce & Gabbana haar als model en bereikte ze een samenwerking met het razend populaire make-upmerk Morphe. In 2019 werd ze genomineerd voor de Teen Choice Award voor vrouwelijk web-ster, maar verloor de overwinning van Emma Chamberlain.Doorbraak Haar échte stroomversnelling kwam er dankzij haar eerste album Life Support, waarmee ze nu op tournee is. Die leidde ze in met enkele singles, die elk best populair werden. Selfish werd een gouden single in de VS, Baby haalde verschillende hitlijsten alsook bijna 30 miljoen views op youtube en Good In Goodbye ging viraal op TikTok. Het album is gevuld met verleidelijke elektrische gitaar, R&B beats en teksten die verwijzen naar haar ervaring met mentale problemen. 'But I'm still fading, I can't save me. Am I just gonna drown?', zingt ze in haar favoriete nummer Effortlessly. 'Ik had mezelf beloofd om dit album als mijn moment te zien om eerlijk te uiten hoe ik me de laatste tijd voel. Eindelijk kan ik mijn verhaal vertellen volgens hoe ik het wil en dingen als schadelijke medicatie en andere moeilijkheden belichten', zegt de zangeres in een interview met Rolling Stone. Het magazine riep Beer uit tot rijzende popster. Ook Vevo gaf haar de titel van New LIFT Artist en op de VMA's kreeg ze een nominatie voor Push Performance of The Year voor haar single Baby. Vervolgens verscheen Madison nog meer dan ooit in video's met Vogue, Elle en Cosmopolitan, maar ook met beroemde influencers zoals James Charles. In 2021 liep de zangeres voor het eerst de trappen van The Met op voor haar debuut op Vogue's metgala, iets wat haar rol in mode en sociale media vereeuwigde.HaatLife Support werd de doorbraak van Madison Beer, maar met groot succes komt ook een stevige lading kritiek. Door haar volumineuze lippen, strakke brunette kapsels en poppige kledingstijl vergeleken jongeren haar al snel met wereldster Ariana Grande. Beer geeft toe grote fan te zijn van haar, maar aanvaardt niet dat mensen haar een wannabe Grande noemen. Dat bevestigt ze in een interview met youtuber Zach Sang: 'Ik hou van Ariana en als mensen zeggen dat ik zoals haar klink, vind ik dat een groot compliment. (...) Ik denk dat het oké is om inspiratie bij iemand te halen, dat doet iedereen, maar ik hoop dat niemand nog vindt dat ik haar kopieer.' De 7-rings zangeres wilde op ironische wijze de haat stoppen door Madison te betrekken in haar videoclip voor Thank U, Next maar dat kon om logistieke redenen niet doorgaan. Niet elke artiest kan het warm water heruitvinden, maar toch zijn er enkele frappante, vooral uiterlijke, gelijkenissen. Grande staat bekend om haar kapsels en hoewel niet elke paardenstaart een referentie naar de zangeres is, lijkt Beer wel telkens op het juiste (of verkeerde) moment dezelfde haarstijl als Ariana te hebben. Heeft Ariana een paardenstaart, dan Madison ook. Verandert ze naar krullende opgestoken lokken met bles, dan volgt Madison haar voetsporen. Daarnaast is ook Ariana's obsessie met wolken algemene kennis voor fans, denk maar aan haar parfum Cloud en videoclip Breathin. Iets waar Madisons video voor Babyerg aan doet denken. In diezelfde clip zien we Beer in sexy pose op een draaiende schijf liggen. Toevallig of niet is dat ook hét gekendste beeld uit Ariana's videoclip voor Problem. De zangeressen delen op muzikaal vlak echter weinig, wetende dat Grandes capaciteiten amper te evenaren vallen. Buiten een iet of wat gelijkaardig stemgeluid, gebruiken beiden hun stem volledig anders en lijken ook hun nummers zelden op elkaar. Of Beer de uiterlijke gelijkenissen met opzet uitvoert, laten we in het midden. Ariana Grande heeft daarbij inmiddels zoveel signature looks - denk maar aan haar eyeliner, kapsels, kledij en hoge laarzen - dat elke artiest de beschuldiging van wannabe Grande wel eens kan krijgen. Dat de twee fysiek gelijkaardige trekken hebben, daar kan natuurlijk geen van beide iets aan veranderen.TourneeGezien haar tournee al enkele maanden bezig is, konden we op sociale media al een glimp opvangen van hoe die eruitziet: podia omringd door dromerige visuals van wolken, decorstukken die aan een sprookjesbos doen denken en een lichtshow die Madison op een engel laat lijken. Haar koddige, American doll kleedjes helpen daar wellicht ook bij. Uitverkochte zalen, gigantische applauzen en tranen bij de eerste rijen van het publiek bewijzen dat de Belgische La Madeleine-gangers niet voor een slechte show hoeven te vrezen. Voor al wie twijfelt, maakte Madison alvast een verslag op youtube van haar tour door Noord-Amerika. De video begint met haar woorden 'dit is een scharnierpunt in mijn carrière, waar ik het kan maken of juist breken', maar de daaropvolgende beelden weerspiegelen al meteen dat Madison Beer het weldegelijk aan het maken is.