In augustus 1991 ging de allereerste website online. Om dat te vieren surfen we deze zomer langs de vreemdste exemplaren die sindsdien zijn gemaakt. Deze week: The Nicest Place on the Internet.

Het internet is vaak een angstaanjagende plek, vol boze boomers, verbitterde twitteraars en louche prinsen die u zomaar een fortuin cadeau willen doen. Het ultieme antigif tegen al dat cynisme heet The Nicest Place on the Internet, het virtuele, coronaproof en nuchtere equivalent van mensen die met een Free Hugs-bordje op festivalweides flaneren. Bovendien stapt u deze keer zélf op hen...

Het internet is vaak een angstaanjagende plek, vol boze boomers, verbitterde twitteraars en louche prinsen die u zomaar een fortuin cadeau willen doen. Het ultieme antigif tegen al dat cynisme heet The Nicest Place on the Internet, het virtuele, coronaproof en nuchtere equivalent van mensen die met een Free Hugs-bordje op festivalweides flaneren. Bovendien stapt u deze keer zélf op hen af en hoeft u er de geur van verschaald bier niet bij te nemen. In feite is de website niet meer en niet minder dan een compilatie YouTube-filmpjes van wildvreemden die glimlachend in een camera van erbarmelijke kwaliteit kijken, kusjes werpen en doen alsof ze u een welgemeende knuffel geven. Een beetje zoals Chatroulette, maar dan zonder het ongevraagde exhibitionisme. Makers Lauren Perlow en Jeff Lam kwamen tien jaar geleden op het idee voor de website toen ze na een slechte dag de straten van San Francisco optrokken om er knuffelende passanten te filmen. Het resultaat smeten ze online om er ook anderen mee op te vrolijken. Nadien begonnen mensen van overal ter wereld (inclusief Kayleigh en Ellen uit België) zelf filmpjes in te sturen en ontstond er een kleine, maar dankbare fanbase die zich op mistroostige dagen vastklampt aan de website. Een verrassend respectvolle fanbase, bovendien. Onder de YouTube-filmpjes zijn nauwelijks negatieve reacties terug te vinden, zowaar een unicum voor het internet. 'Waarom ligt mijn hoofd op iedereens borst? Moet die niet op hun schouder liggen? Of ben ik Danny DeVito?' moet er zowat de grofste uitlating zijn. Toen de website enkele jaren geleden verdween, waren de fans dan ook ontroostbaar. Gelukkig werd ze vorige zomer opnieuw gelanceerd, net op het moment dat de wereld meer dan ooit nood had aan ietwat ongemakkelijke, anonieme knuffels. The Nicest Place on the Internet is niet alleen de fijnste, maar ook de meest wholesome plek op het internet.