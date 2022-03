Ze begon als kindster, maakte een indrukwekkende tussenstop bij Disney en groeide uit tot een van de meestbelovende actrices binnen het horrorgenre. Binnenkort is ze te zien in Tim Burtons Wednesday en de slasher X. Wie is Jenna Ortega?

Voor de fans van Jenna was het afgelopen januari Jennuary, want de 19-jarige actrice verscheen die maand in twee films: The Fallout en Scream. Zij aan zij met Dance Moms-ster Maddie Ziegler speelde ze in The Fallout de rol van Vada, een middelbare scholier die door een schietpartij op school in trauma en depressie vervalt. Het gebroken personage daagt Ortega uit om naast het vaste script ook te experimenteren met de expressie van Vada's zware emoties. Iets wat haar goed afging. Haar prestatie behaagde onder andere filmplatform Decider: 'Ze speelt ruw zonder te overdrijven. Wat cliché had kunnen zijn in het verhaal van Vada's personage, werd ernstig en authentiek dankzij haar toewijding aan de rol en grondig begrip voor emotionele accenten.' Andere critici zien haar rol in The Fallout als haar grote doorbraak, die ze na haar decennium-lange carrière in de filmwereld terecht bereikte.

Andere critici zien haar rol in The Fallout als haar grote doorbraak, die ze na haar decennium-lange carrière in de filmwereld terecht bereikte.Als kind speelde Ortega haar eerste rollen in horrorfilm Insidious: Chapter 2 en Marvelproductie Iron Man 3. Niet veel later ontving ze voor haar hoofdrol in Disneyserie De Middelste van 7 haar eerste award voor Beste Jonge Acteur. Ondanks het speelse overacteren dat eigen is aan Disney, wist Jenna de rol van Harley Diaz oprecht en naturel over te brengen. Als Disney-actrice verkreeg ze veel populariteit bij een jong publiek en werd ze al snel massaal gevolgd op sociale media, hoewel dat niet haar grootste doel was. Al sinds het begin van haar carrière tot op vandaag beperkt ze haar instagramberichten tot de promotie van haar werk en het delen van politieke standpunten, die naast pro-immigratie en pro-LGBTQ+ vooral over haar voorbeeldfunctie als latina-actrice gaan. Op Instagram of in interviews benadrukt Ortega regelmatig hoe zij zelf geen latina-actrice als rolmodel had, waardoor ze die functie nu maar al te graag op zich neemt. 'Ik zag mezelf nooit als Disneyprinses, omdat er nooit latina-prinsessen waren. Ik ben heel trots dat jonge latina's nu iemand hebben om naar op te kijken', zegt ze als veertienjarige over haar rol in Disneyfilm Elena Of Avalor. Om haar voorbeeldfunctie kracht bij te zetten schreef Jenna afgelopen jaar It's all love, een boek over hoe het is om als latina in Hollywood op te groeien.HorrortreinOrtega bleef dus nog even hangen bij Disney, onder andere als stemactrice in Elena Of Avalor, maar verliet daarna de kindertelevisie en keerde terug naar het horrorgenre dat haar acteercarrière lanceerde. Zo vertolkte ze in 2019 de rol van Ellie in Netflixserie You. Haar stoere tienerpersonage is het eigenwijze buurmeisje van hoofdrol en stalker-seriemoordernaar Joe en de zus van diens laatste slachtoffer. Ze speelde in de thrillerserie naast Gossip Girl acteur Penn Badgley en MTV-movie award winnares Victoria Pedretti. Een heuse eer volgens Ortega, hoewel zij als actrice niet moest onderdoen. Na haar Disney-era kon ze zich - deze keer niet als kind - ontwikkelen in een veel donkerder verhaal en dat beviel haar. 'Wat ik leuk vind aan Ellie is dat ze de ballen heeft om dingen te zeggen die ik niet meteen zou zeggen. Dus voor mij voelde het als, oke, tijd om alles uit te spuwen', zegt ze in een interview met Teen Vogue.Ondertussen heeft Jenna's horrortrein nog geen halt gehouden. In 2020 kreeg ze de rol van Phoebe in The Babysitter: Killer Queen te pakken. Een horror-komedie waarin ze naast Disney-collega Bella Thorn een moeilijke puber speelt die zich laat meeslepen in het moordverhaal van haar nieuwe schoolgenoot Cole. Nog recenter kwamen in de VS Studio 666 en Scream uit, het vervolg van de gelijknamige, stuipen op het lijf jagende blockbuster uit 1996. Jenna speelt de rol van Tara Carpenter, een nieuw personage in de film. Ondanks dat ze een groentje in de cast is, staat ze tussen de originele Scream-acteurs stevig in haar schoenen en brengt ze het verhaal van Tara met de nodige tragiek en geloofwaardige doodsangst.Gevoel voor tristesse en terreurHorror blijkt Ortega's niche te zijn geworden, want binnenkort kunt u haar verwachten in Wednesday van horrorregisseur Tim Burton, alsook in de slash X. Haar succes in horror betekent echter niet dat andere genres hun deuren voor haar hebben gesloten. Dat bewijst ze met haar grote doorbraak in The Fallout, maar ook in Yes Day, een komedie-drama waarin Jenna de hoofdrol van Katie speelt. De rol leverde haar een nominatie op voor de Imagen award van beste actrice in een langspeelfilm.Wat Ortega dan toch zo aantrekkelijk maakt binnen het horrorgenre is wellicht haar emotioneel inzicht. Scream-regisseur Matt Bettinelli-Olpin legt in een interview met Screenrant uit wat Jenna zulke goede horroractrice maakt: 'Het is één ding om een script te lezen en de dynamiek ervan te begrijpen (...), maar het is een heel ander ding om ook het gevoel en het level van terreur over te brengen. Haar vermogen om die knop aan te zetten is gewoon een wonderbaarlijk talent.' Waarom ze ook voor Burton het geknipte personage is, hoeft u niet ver te zoeken. Ondanks het feit dat hij nu pas met een latina ipv een witte actrice aan de slag gaat, past Ortega perfect in zijn plaatje van grote ogen, zwarte haren en een kaaklijn die vingers kan afsnijden. Om het dan nog niet te hebben over haar talent om Burtons stereotiepe tristesse en terreur over te brengen, zoals ze daarvoor bekendstaat.Haar fans beschrijven hun idool op Instagram alvast als 'de it-girl van de horrorfilms', maar ook talloze filmrecensenten geven haar de titel van nieuwste Scream Queen, zoals wel vaker verwezen wordt naar actrices die bekend staan om hun rollen in horrors. Tot voor kort was het Scream-actrice Neve Campbell die die titel droeg dankzij haar iconische telefoonscène in de film. Diezelfde scène, mits enkele moderne twists, brengt ook Ortega in het vervolg van de film met evenveel drama en spanning. Hoewel ze dat zelf erg zenuwslopend vond, deed Scream Queen Ortega de scène eer aan.