Het ziet ernaar uit dat u nog een tijdje gemaskerd door het leven zult gaan. U investeert dus maar beter in een modieus exemplaar. Een van deze acht, bijvoorbeeld.

Een Rolling Stones-masker

Voor de verantwoorde rocker.

...

Voor de verantwoorde rocker.Het logo van The Rolling Stones blijkt uitermate geschikt voor mondmaskers. Net alsof u echt uw tong uitsteekt. Ha ha! Bovendien weet iedereen meteen waar u voor staat: dapper, maar verantwoordelijk. U bent niet vies van een stevige portie rock-'n-roll, maar dat betekent niet dat u hygiëne en volksgezondheid aan uw laars lapt. 14 euro Assorti met het fluogroene haar van uw tiener.Gezichtsmaskers zijn dé nieuwe must-haves qua merchandise, en dus mag dit exemplaar van Billie Eilish niet ontbreken in de kleerkast van uw puber. Het is niet omdat we in een pandemie zitten dat u er niet langer hip uit hoeft te zien. Wie geld te veel heeft, kan zich trouwens ook een masker van Gucci en Louis Vuitton aanschaffen, naar het voorbeeld van de popster. 14 euro Want sliving is het nieuwe that's hot. Mocht u het nog niet weten: 'sliving' is de nieuwe catchphrase van Paris Hilton en is een samentrekking van 'slaying' en 'living my best life'. Het ideale mondmasker om te laten zien dat u er het beste van maakt en met opgeheven hoofd door het leven gaat, wat de omstandigheden ook zijn. Ook verkrijgbaar in kindermaat en met het opschrift 'That's hot'. 13 euro Ideaal om mensen op afstand te houden.De filmgeschiedenis telt heel wat iconische maskers, de muilkorf van Hannibal Lecter is daar ongetwijfeld een van. Aangezien een exacte kopie ietwat drastisch en misschien ook niet helemaal legaal zou zijn, verkoopt Legion M een stoffen exemplaar waarvan de opbrengst naar The Actors Fund gaat. Geen idee waarom u er zou willen uitzien als een psychopathische seriemoordenaar, maar het kan dus. 14 euro Voor wie zijn Star Wars-fandom graag op zijn gezicht draagt.Het was slechts een kwestie van tijd vooraleer Disney op de gezichtsmaskerkar zou springen. Dat doet het nu behoorlijk uitgebreid. Zo zijn er maskers met de mond van de Hulk, de snuit van Winnie de Poeh, het logo van Marvel en Forky van Toy Story. Wij gokken evenwel dat dat van Baby Yoda die een kom soep naar binnen speelt het snelst uitverkocht zal zijn. Star Wars-fans zijn meestal nogal enthousiast. 18,50 euro voor een pak van vier Wanneer het iets extravaganter mag. Op een zondag of zo.Geen idee of dit masker aan de normen voldoet, maar het zíét er in ieder geval veilig uit. En moest dat niet zo zijn, zullen mensen in ieder geval ver genoeg uit uw buurt blijven. Naar verluidt zou het latex trouwens uitermate elastisch en comfortabel zijn. Wat wij ons vooral afvragen: hoe onhygiënisch moet het daarbinnen zijn? 30 euro Voor hygiënische memers.De Amerikaanse Danielle Baskin kwam op het behoorlijk geniale idee om een gezichtsmasker van Hide the Pain Harold te maken, de iconische meme van een Hongaars stockfotomodel en zijn onafscheidelijke pijnlijke grimas. Al dan niet toevallig exact dezelfde bek die u trekt wanneer iemand dezer dagen uw personal space overschrijdt. 26 euro Gespreksstof gegarandeerd.Nog steeds niet bekomen van de compleet geschifte Netflix-reeks Tiger King? Dan kunt u nu met Joe Exotics spectaculaire snor door het leven gaan en aan de kassa van de supermarkt bespreken of Carole Baskin nu al dan niet haar man heeft vermoord. Bovendien kunt u dit masker nadien hergebruiken als bandana, polsbandje of nekverwarmer. Handig! 19 euro