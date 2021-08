In augustus 1991 ging de allereerste website online. Om dat te vieren surfen we deze zomer langs de vreemdste exemplaren die sindsdien zijn gemaakt. Deze week: The Dullest Blog in the World.

Blogs zijn doorgaans voorbehouden voor mensen die van zichzelf vinden dat ze iets interessants te zeggen hebben. De Britse cartoonist Dave Walker behoort niet tot die categorie. Integendeel: hij wéét dat hij niets te vertellen heeft. Van 2003 tot 2013 hield hij The Dullest Blog in the World bij, een blog over vrijwel niets. Hij deelde er zijn meest banale dagelijkse activiteiten, gaande van het licht uitdoen ('16 maart 2004: er brandde licht in een van mijn kamers. Ik besloot dat ik het licht niet meer nodig had. Ik drukte op de lichtschakelaar, waardoor het licht uitging.') en aan zijn knie krabben ('10 september 2004: mijn knie jeukte een beetje. Ik stak mijn hand uit en krabde aan de knie in kwestie. De jeuk was weg en ik kon mijn activiteiten voortzetten.'), tot zitten ('7 juni 2011: Ik stond recht. Ik besefte dat een comfortabeler houding aangenamer zou zijn. Ik pakte een stoel en ging zitten.'). Klinkt saai, en dat is ook de bedoeling. The Dullest Blog in the World is een parodie op de vele onbedoeld saaie blogs die het internet begin deze eeuw overspoelden en tegelijk ook een voorbode van de Facebook-statussen van veertigers die de strijk doen. Desondanks wist de site een bescheiden cultstatus te verwerven, met in haar hoogdagen zo'n 85.000 bezoekers per maand. Fans zien de blog als hilarische internetkritiek, dan wel als een poëtische ode aan de kleine dingen des levens. De reactiesectie is een aaneenschakeling van lofbetuigingen en al even nutteloze overpeinzingen zoals 'Als je met één oog knippert, dan knipoog je' en 'Waarom is het alfabet in die volgorde? Door dat ene liedje?' De blog schopte het destijds zelfs tot in The New York Times. Het is een vreemde contradictie: door een zo saai mogelijke blog te maken, heeft Dave Walker per ongeluk een interessante website gecreëerd. The Dullest Blog in the World is zó ondermaats dat hij zich onderscheidt van andere blogs. Een succesvolle mislukking die wat ons betreft een ereplekje in het internetarchief verdient.