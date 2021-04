Spaanse komiek Juan Joya Borja is op 65-jarige leeftijd overleden. De tv-figuur ging in 2015 viraal dankzij zijn bulderlach in een ondertussen wereldberoemd interview.

Juan Joya Borja, die de bijnaam 'El Risitas', 'de grinnik', kreeg, was sinds de eeuwwisseling een graag geziene gast op de Spaanse televisie. In 2015 werd hij ook buiten Spanje beroemd met beelden van een interview van dertien jaar eerder. In het bewuste fragment vertelt Borja over zijn werk in een visrestaurant, maar het is vooral zijn bijzonder aanstekelijke bulderlach die blijft hangen en jaren later nog steeds geparodieerd wordt.

Het beruchte interview uit 2002:

De context van de memes is doorgaans dezelfde: een werknemer lacht met de fratsen van een baas of klant. In ons land moest het veelbesproken winkelcentrum Uplace eraan geloven, maar ook Russische president Vladimir Poetin en Brexit werden niet ongemoeid gelaten. Creatievelingen lieten Borja de bunker van Hitler bezoeken, zich ontpoppen tot ingenieur van Apple en - recent nog - zelfs tot de Spaanse boekhouder van Sihame El Kaouakibi.

Bekijk hieronder enkele parodieën:

Borja kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen. Volgens Spaanse media overleed hij in een ziekenhuis in Sevilla, waar hij enkele maanden eerder werd opgenomen. Hij werd 65. (M.M.)

