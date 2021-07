In augustus 1991 ging de allereerste website online. Om dat te vieren surfen we deze zomer langs de vreemdste exemplaren die sindsdien zijn gemaakt. Deze week: de site over Zorotl, de blauwe alien uit de videoclip van Blue (Da Ba Dee).

Mocht u het vergeten zijn: de jaren negentig waren next level random. Ook op het internet. Comic Sans werd nog pre-ironisch gebruikt, een 3D-animatie van een dansende baby was het coolste dat we ooit gezien hadden en gewone stervelingen maakten oerlelijke websites over zichzelf, Afghaanse windhonden, kaas en Leonardo DiCaprio's kapsel.

...

Mocht u het vergeten zijn: de jaren negentig waren next level random. Ook op het internet. Comic Sans werd nog pre-ironisch gebruikt, een 3D-animatie van een dansende baby was het coolste dat we ooit gezien hadden en gewone stervelingen maakten oerlelijke websites over zichzelf, Afghaanse windhonden, kaas en Leonardo DiCaprio's kapsel. Zorotlekuykauo Sushik IV, Zorotl voor de vrienden, is duidelijk een ninetieskid. Zorotl is een kleine blauwe kerel met een blauw huis, een blauwe Corvette en een blauwe vriendin die te zien was in de videoclip bij Eiffel 65's licht gehate cultwereldhit Blue (Da Ba Dee). Een avatar avant la lettre, zeg maar. Of de grote broer van Crazy Frog. In de clip ontvoert Zorotl frontman Jeffrey Jey naar zijn blauwe planeet. Vervolgens weet de rest van de band Jey te bevrijden door middel van vreemde armgebaren en intense lichtstralen, waarna Zorotl en het voltallige Eiffel 65 samen optreden voor een stadion vol overenthousiaste blauwe aliens. Dat was op zich al raar. In de nineties leek evenwel alles een goed idee. En dus kreeg de alien nog meer rollen in videoclips, werd hem een vergezochte backstory toebedeeld en bracht hij met I Wanna Be zélf een nummer uit. Het kroonjuweel van Zorotls culturele nalatenschap is zijn officiële website, uit 1999, die nog steeds in haar originele staat wordt geconserveerd door Celestino Gianotti, de regisseur van Blue (Da Ba Dee) en de maker van Zorotl. Daarop kunt u de lyrics van I Wanna Be lezen, foto's van Zorotls ruimteschip bekijken en de geschiedenis van Zorotl en zijn planeet Tukon4 raadplegen. (Hebben wij alvast bijgeleerd: Zorotl is geboren in 45651, is de zoon van de beroemde ontdekkingsreiziger Jen-Ewu Zorotlek Sushik III en ging na zijn studies bij het Galactic Confederation Explorer Corp.) Maar bovenal is de website een ietwat chaotische nostalgietrip en een fijn stukje internetgeschiedenis. Enkele jaren geleden vroeg Vice aan Gianotti waarom hij de site nooit heeft geüpdatet. 'Ik wil niet dat ze er beter uitziet. Dat zou nergens op slaan', luidde zijn antwoord. 'Er is nog steeds verkeer op de website, maar ik word er niet meer op aangesproken. Op Reddit zeggen mensen weleens dat het een piece of shit is. Dat is waar. Maar het is een stuk geschiedenis en ik vind het belangrijk om het te blijven delen.' Voor de volledige ervaring raden we u trouwens aan om de website te openen in Internet Explorer. Nu het nog kan.