De stad Oostende pakt deze zomer als eerste Belgische stad uit met een Tiktok-wandelroute. De wandeling leidt bezoekers langs tien locaties in de stad en bevat dansjes en bijhorende tutorials om zelf filmpjes te maken op Tiktok.

Tiktok is een populaire social media-app waarmee korte muziekvideo's worden gemaakt en gedeeld. Toerisme Oostende vzw stippelde een route uit met voorlopig tien locaties doorheen de stad. De TikTokTour bevat in thema gemaakte dansjes en bijhorende tutorials om een TikTok-video in te blikken. De wandeling doet onder meer Rock Strangers van Arne Quinze en de historische Gaanderijen aan.

Tatyana Beloy, oprichtster van musicalstage SupaStar en ambassadrice van Oostende, is een van de drijvende krachten achter het project. Naast de wandeling staan er een aantal evenementen gepland in Oostende waarbij TikTok een prominente rol zal spelen. Zo zal er een TikTok-booth op het strand staan tijdens de zomervakantie.

Een plan van de TikTokTour kun je afhalen bij Toerisme Oostende of vinden op tiktokoostende.be. Ook op het Tiktok-account van Visitoostende is het plan beschikbaar. (Belga)

