Paul Baeten,schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, de nieuwe novelle Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Je kunt niets doen zonder dat iemand anders het kan weten. Niets. Nergens. En waarschijnlijk ook nooit meer. Alle echt geheime of compleet intieme of persoonlijke momenten liggen in je verleden. En als je jonger dan twintig bent, dan heb je er nooit gehad. Overheden, bedrijven, kortom andere mensen weten wat je doet, waar je bent en met wie, en kunnen inschatten hoe je je voelt of voorspellen wat je vanavond waarschijnlijk gaat doen. Ze weten het beter dan jij zelf, omdat het uitzonderlijke intelligentie vergt om jezelf op een logaritmische manier te analyseren. Dat is allemaal oud nieuws. Tot nu toe blijft dat beperkt (haha, 'beperkt') tot onze smartphones en bandjes rond onze polsen omdat we allemaal voor goud gaan op de Olympische Spelen en natuurlijk harder op ons dieet en slaappatroon moeten letten dan Nafi Thiam. Nu willen ze - Wie zijn 'ze' eigenlijk? Mensen die betaald worden om meerwaarde te scheppen voor aandeelhouders, verder niemand - dat de hele wereld online gaat. Je tv is het al, maar nu ook graag je zonnewering, je oven, je auto, de garagepoort, de verkeerslichten aan het einde van de straat, je schoenen, je bril, het toilet. Dat gaat echt zalig zijn, denk maar eens aan alle data die ons gelukkig gaan maken. Behalve dat dat natuurlijk niet zo zal zijn. Ik kocht per ongeluk een weegschaal die zich met mijn telefoon verbindt. Het resultaat is dat mijn dochter een weegschaal kan verkopen op de tweedehandsmarkt. Je raadt het nooit, maar ik weet zelf wat te mager en te dik is. Duizenden jaren diende technologie om de mens te helpen, maar sinds het ontstaan van de data-economie is het omgekeerd. En de drager van de volgende stap is 5G en daar gaan 'de Chinezen' voor zorgen. Europa zegt: och, of we onze privacy nu aan de Amerikanen afstaan of aan de Chinezen... Kwijt zijn we ze toch. Waw. OK. Ten eerste: het is waar, we zijn onze privacy toch kwijt. Wat een bedrijf als Google of Facebook over ons weet, is te gek voor woorden. Maar we focussen ons te veel op wat er langs de top van het systeem vrijgegeven kan worden. Kijk, als er een moordenaar of een verkrachter gepakt worden door diens iCloud in te kijken, doe het dan alstublieft onmiddellijk. Dat Apple wil scoren door heiliger dan de paus te spelen, is degoutant en zou illegaal moeten zijn. Maar... Doen alsof er geen verschil is met een bedrijf - Huawei - dat de facto met een autoritair 'communistisch' regime samenvalt, is compleet onverantwoord. En ook: de focus ligt veel te weinig op de mensen in het systeem zelf: wie kan wat zien, en hoe gaan ze ermee om? Staten en bedrijven zijn ook gewoon mensen, vele duizenden mensen. En mensen falen, bedriegen en doen alles om te overleven. Dus hop, zet heel je huishouden maar online. Geen nood, onze overheid houdt de zaken wel in het oog. Met een privacycommissie die bestaat uit drie vrijwilligers die tijdens hun uren ook een broodjeszaak uitbaten en elke politicus in dit land die enkel bezig is met de vorige alsook de volgende verkiezingen. 5G, man. Gaat de max zijn.