U bent al lang geen tiener meer, maar wilt toch uw kans op TikTok wagen? Met deze acht tips maakt u zich niet al te belachelijk.

1. Speel uw leeftijd uit

Zo wint de 81-jarige @jebandjane heel wat jonge harten met haar mopjes over tongzoenen met een kunstgebit, de verschillende types grootmoeders en valsspelen tijdens een partijtje bingo.

Het heeft toch geen zin om die te verbergen. U kunt er dus maar beter uw sterkte van maken. Zo wint de 81-jarige @jebandjane heel wat jonge harten met haar mopjes over tongzoenen met een kunstgebit, de verschillende types grootmoeders en valsspelen tijdens een partijtje bingo. Uw (klein)kinderen, neefjes en nichtjes hebben allicht net iets meer TikTok-verstand. Schaam u niet om hun hulp in te schakelen en stel eventueel voor om samen te werken. Weinig dingen zo hartverwarmend als jong en oud die samen een filmpje maken. Kijk maar naar The McFarlands, die met hun huis-tuin-en-keukenfratsen vlot zevenhonderdduizend volgers halen, of Laura Dern, die haar dochter op TikTok naar huis danste. Op TikTok hokken gelijkgestemde zielen vaak samen, of het nu gaat om gamers, sporters of furries. Zoek iets dat aansluit bij uw eigen passies en ga daar voluit voor. Hoe specifieker, hoe beter. Zo maakt priester David W. Peters uit Texas bijzonder geestige, religie gerelateerde filmpjes om gelovigen naar zijn kerk te lokken, terwijl Kyle 'Agent Cooper' MacLachlan zich er voorlopig volledig toelegt op Twin Peaks-grapjes. U hebt werkelijk geen idee waarmee u bezig bent? Ideaal! Niets vervelender dan boomers die koste wat het kost willen bewijzen down with the kids te zijn. Dat is bovendien sowieso al een volstrekt hopeloze missie: wie boven de twintig is, zal TikTok toch nooit begrijpen. Gelukkig heeft generatie Z een zwak voor klunzige volwassenen. Er is geen ontsnappen aan: TikTok is gek op dansjes. Het goede nieuws is dat de choreografieën al bestaan en u ze dus enkel hoeft te imiteren. Het slechte nieuws is dat die op maat van fitte tieners zijn gemaakt. Dat betekent dat u ofwel intensief begint te trainen, ofwel de vorige tip ter harte neemt en aanvaardt dat u er toch niets van zult bakken. Als het een troost mag zijn: zelfs Mariah Carey slaagt er niet in haar eigen Obsessed-challenge vlekkeloos uit te voeren. Muziek en TikTok gaan hand in hand. Alleen: wat u op de radio hoort, is niet per se representatief voor wat de jonkies luisteren. Houd u daarom aan de nummers die gehypet worden op het platform. De kans is groot dat er iets tussen zit dat u kent: in het verleden gingen onder meer nummers van Nickelback, Patience and Prudence en de Spice Girls viraal. Wie TikTok zegt, zegt challenges. Die zijn liefst zo opvallend mogelijk. Kijk wat er trending (en haalbaar) is, bestudeer enkele voorbeelden en probeer er vervolgens uw eigen draai aan te geven. Momenteel is de #CoronaVirusChallenge bijvoorbeeld erg in trek. Vergeet zeker niet om de juiste hashtag te gebruiken. U hoeft nu ook weer niet elke challenge aan te gaan.